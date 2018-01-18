Япония вывела свой спутник на орбиту

ТОКИО, 18 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Компактная ракета на твердом топливе "Эпсилон-3" через час после запуска успешно вывела на орбиту коммерческий спутник "ASNARO-2", сообщило агентство Киодо.
Компактная ракета стала третьей в своем классе. Третий "Эпсилон" представляет собой усовершенствованную модель: в нем улучшена технология отделения спутника, что снижает нагрузку на него, а также предусмотрена возможность корректировки его положения. Основные преимущества этого класса ракет выражены в трех принципах, на основе которых японские ученые в течение 12 лет ее конструировали: "экономия времени", "экономия оборудования и средств", "экономия людских ресурсов".
Трехступенчатая "Эпсилон", длина которой составляет всего 26 метров, в два раза компактнее используемой сейчас ракеты Н2А и значительно экономичнее по финансовым, временным и людским затратам. "Эпсилон" оснащена приборами с функцией искусственного интеллекта, за счет чего проверка и контроль ее готовности к запуску происходят автоматически и почти не требуют участия человека. Запуск ракеты можно контролировать с двух компьютеров, в то время как управлением Н2А занималось около 80 человек.
Первый запуск "Эпсилон" состоялся в 2013 году, следующий – в конце 2016 года. Япония планирует использование малой ракеты для коммерческих целей, в частности, для вывода на орбиту спутников развивающихся стран, не располагающих большими средствами для этого.