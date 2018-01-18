Япония запустила ракету "Эпсилон-3" с коммерческим спутником на борту

ТОКИО, 18 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Япония запустила компактную ракету на твердом топливе "Эпсилон-3" с первым коммерческим спутником на борту, Японское аэрокосмическое агентство JAXA вело прямую трансляцию с космодрома Утиноура.

Компактная ракета стала третьей в своем классе. Основные ее преимущества выражены в трех принципах, на основе которых японские ученые в течение 12 лет ее конструировали: экономия времени, экономия оборудования и средств, экономия людских ресурсов.

Трехступенчатая "Эпсилон" в два раза компактнее используемой сейчас ракеты Н2А и значительно экономичнее по финансовым, временным и людским затратам. "Эпсилон" оснащена приборами с функцией искусственного интеллекта, за счет чего проверка и контроль ее готовности к запуску происходят автоматически и почти не требуют участия человека.

Запуск ракеты можно контролировать с двух компьютеров, в то время как управлением Н2А занималось около 80 человек. С момента установки на стартовую площадку до запуска ракеты Н2А требуется месяц, "Эпсилону" достаточно одной недели. В результате удалось добиться почти трехкратного сокращения расходов на запуск — он стоит сейчас около 4 миллиардов иен (36 миллионов долларов), это более чем в три раза меньше расходов на запуск Н2А, которые превышали 12,8 миллиарда иен (116 миллионов долларов).

На своем борту ракета впервые понесет коммерческий спутник компании NEC "ASNARO-2", который будет следить за поверхностью Земли. Высокотехнологичный спутник способен разглядеть и точно передать изображение предметов размером в 1 метр и сделать это в условиях темноты и тумана. Спутник может быть использован при стихийных бедствиях.

Первый запуск "Эпсилон" состоялся в 2013 году, следующий – в конце 2016 года. Япония планирует использование малой ракеты для коммерческих целей, в частности, для вывода на орбиту спутников развивающихся стран, не располагающих большими средствами для этого.

Третий "Эпсилон" представляет собой усовершенствованную модель: в нем улучшена технология отделения спутника, что снижает нагрузку на него, а также предусмотрена возможность корректировки его положения.