Генетики раскрыли вековую загадку мумий "двух братьев" из Древнего Египта

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. "Воскрешенная" ДНК двух древнеегипетских мумий, найденных в окрестностях Каира в начале 20 века, помогла ученым раскрыть их родословную и выяснить, что они были двоюродными или единоутробными братьями, говорится в статье, опубликованной в журнале JAS: Reports.

"Нам пришлось пройти долгий и тернистый путь на пути к решению этой загадки, и только сейчас мы смогли дать ответ на этот вопрос, мучивший египтологов более ста лет. Я очень благодарна, что мне удалось внести даже небольшой вклад в разгадку этой тайны, и я уверена, что братья оценили бы наши усилия", — заявила Константина Дросу (Konstantina Drosou) из Манчестерского университета (Великобритания).

Знаменитые мумии двух братьев, Хнум-нахта и Нахт-анха, были найдены в 1907 году командой британских археологов и рабочих, проводивших раскопки на древнеегипетском кладбище времен 12 династии фараонов, расположенном в деревне Дейр-Рифех в двух сотнях километров от Каира.

Саркофаги этих мумий были покрыты иероглифами, свидетельствовавшими о том, что оба были высокопоставленными сановниками, "детьми губернатора" и жрецами бога Хнума. Судя по тем же надписям, их матерью была одна и та же женщина, носившая имя Хнум-аа, что заставило первооткрывателей гробницы заключить, что они были братьями.

После того, как саркофаги были перевезены в Манчестер и вскрыты, ученые обнаружили, что скелеты мумий были мало в чем похожи друг на друга. Это заставило многих египтологов полагать, что Хнум-нахт и Нахт-анх были названными, а не кровными братьями, один из которых мог быть усыновлен или принят в семью каким-то другим путем. Эта идея хорошо сочеталась с тем фактом, что один из "братьев" был на 20 лет старше второго, что, однако, оспаривают многие другие исследователи.

Дросу и ее коллеги смогли разрешить эту вековую загадку, восстановив полную митохондриальную ДНК этих мумий – небольшую часть генома, которая содержится в митохондриях, клеточных энергостанциях, и передается от матери к ее детям.

Для получения этой ДНК ученые вырезали небольшие фрагменты костной ткани из тех частей зубов этих мумий, куда не проникали бактерии и следы ДНК работавших с ними археологов, извлекли из них обрывки генома и размножили их. После этого ученые попытались извлечь из этих же образцов другую часть генома, "мужскую" Y-хромосому, которая передается от отца к его сыновьям.

Как показал этот анализ, Хнум-нахт и Нахт-анх действительно были братьями по материнской линии – они принадлежали к одной и той же гаплогруппе М1а1, и имели примерно одинаковый набор мелких мутаций в мтДНК. Сегодня потомки этой гаплогруппы живут на территории стран восточной и южной Азии, а также Ближнего Востока.

С другой стороны, как предполагают ученые, обладатели мумий были потомками разных отцов. В пользу этого говорят серьезные расхождения в структуре отдельных обрывков Y-хромосомы, чью структуру им так и не удалось полностью восстановить. Поэтому, как отмечают исследователи, возможны два варианта их родства – они могут быть как единоутробными, так и двоюродными братьями по материнской линии.

Это, вкупе с надписями на их саркофагах, говорит об одной интересной вещи – во времена 12 династии социальный статус матери могли играть не менее важную роль, чем положение отца. Как предполагают ученые, пол человека играл для египтян менее существенную роль, чем их социальное положение и принадлежность к той или иной семье. Анализ ДНК других мумий, как надеются генетики, помогут раскрыть и другие тайны из повседневной жизни древних египтян.