Ученые рассказали, какая диета провоцирует развитие "медленного" рака

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Ученые из медицинского центра Бет Исраэль выявили связь между генетическим механизмом, запускающим процесс метастазирования злокачественной опухоли простаты, и насыщенной жирами диетой, характерной для стран Запада. Пресс-релиз исследования доступен на портале Medical Xpress.
Отмечается, что ген-супрессор опухолевого роста PTEN играет важную роль в развитии заболевания: при его частичной потере начинается канцерогенный процесс, а полная утрата этого участка ДНК связана с образованием метастазов. Уничтожение структур еще одного гена – PTL – также резко активизирует рост опухоли.
"Хотя широко известно, что западная диета может способствовать развитию рака простаты, прямых доказательств наличия этой связи было недостаточно", — сказал один из авторов работы, доктор наук Минг Чен. При этом он отметил, что только сейчас удалось установить зависимость между фастуфудом и возникновением злокачественных новообразований.