Ученые рассказали, какая диета провоцирует развитие "медленного" рака

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Ученые из медицинского центра Бет Исраэль выявили связь между генетическим механизмом, запускающим процесс метастазирования злокачественной опухоли простаты, и насыщенной жирами диетой, характерной для стран Запада. Пресс-релиз исследования доступен на портале Medical Xpress.

Специалисты установили, что вялотекущий ("медленный") рак предстательной железы в условиях недостатка генов PTEN и PTL генерирует большое количество жиров. "Было такое ощущение, будто мы нашли некий переключатель по производству этих веществ, — рассказал глава группы ученых Пьер Паоло Пандольфи. — Если есть такой переключатель, должно быть и лекарство, с помощью которого мы сможем заблокировать его и предотвратить возникновение метастазов или даже вылечить метастазирующий рак".

Отмечается, что ген-супрессор опухолевого роста PTEN играет важную роль в развитии заболевания: при его частичной потере начинается канцерогенный процесс, а полная утрата этого участка ДНК связана с образованием метастазов. Уничтожение структур еще одного гена – PTL – также резко активизирует рост опухоли.

В ходе эксперимента исследователи перевели на "фастфудную" диету группу грызунов. Спустя некоторое время в организмах мышей с поврежденными генами PTEN и PTL начался активный процесс метастазирования. Отмечается, что после начала лечения подопытных лекарствами от ожирения развитие заболевания удалось приостановить.

"Хотя широко известно, что западная диета может способствовать развитию рака простаты, прямых доказательств наличия этой связи было недостаточно", — сказал один из авторов работы, доктор наук Минг Чен. При этом он отметил, что только сейчас удалось установить зависимость между фастуфудом и возникновением злокачественных новообразований.