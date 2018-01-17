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РИА Наука
РИА Наука

Психологи не нашли связей между компьютерными играми и жестокостью

15:4217.01.2018
(обновлено: 16:00 17.01.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИгровая приставкаИгровая приставка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Увлечение компьютерными играми не делает людей более склонными к насилию, такую точку зрения отстаивают британские психологи в статье журнала Entertainment Computing.

Посетители на выставке ИгроМир 2017 и фестивале Comic Con Russia 2017 в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Ученые доказали, что компьютерные игры не вызывают реальную зависимость
"Если игры действительно "программируют" человека, то он должен быстрее категоризовать и реагировать на концепции и предметы, которые в них содержатся, чем на объекты из реального мира. Это было совершенно не характерно для двух игр, которые мы изучили", — рассказывает Дэвид Зендл из Йоркского университета.

Последние двадцать лет ученые, общественные деятели, политики и обеспокоенные родители дискутируют о том, являются ли компьютерные игры полезными или вредными, и как они могут влиять на поведение детей и взрослых, а также на работу мозга.

Относительно недавно этим вопросом заинтересовались нейрофизиологи, обнаружившие, что некоторые типы игр улучшают работу ряда отделов мозга, реакцию и память, а другие, наоборот, заставляют эти отделы уменьшиться в размерах.

Некоторые полагают, что компьютерные игры могут вырабатывать у определенной группы людей зависимость подобную наркотической. Другие считают, что высокий уровень реализма и свободы действий в сети приводит к тому, что насилие и жестокость, часто встречающиеся в них, в некоторых случаях "переезжают" в реальный мир.

Зендл и его коллеги проверили, так ли это, организовав необычный эксперимент, в котором участвовало несколько десятков любителей компьютерных игр и людей, раньше никогда не увлекавшихся подобным хобби.

Геймер во время игрового процесса
© Fotolia / Artur Marciniec
Компьютерные игры-шутеры опасны для мозга, заявляют ученые

Для его проведения ученые разработали две похожих, но разных по содержанию игры, в одной из которых ее участники вели машину по автостраде и должны были избегать столкновений с грузовиками, а во второй – брали на себя роль мыши, которую пыталась поймать кошка.

Как объясняет Зендл, если позиция противников игр верна, то тогда подобные игры должны были оставить определенный психологический "отпечаток" в сознании игроков, заставляя их более остро и быстро реагировать на изображения кошек и машин и связанные с ними слова и идеи.

Руководствуясь таким подходом, после каждого сеанса игры ученые показывали участникам экспериментов набор карточек с фотографиями различных предметов, животных и людей, и просили причислить их к той или иной категории.

Как показали замеры времени их реакции и обдумывания ответа, добровольцы реагировали на снимки машин и кошек с такой же скоростью и вниманием, как и на остальные фотографии, что показало, что игры не меняют психику человека.

Компьютерные игры
© Flickr / Wright Way Photography
Ученые выяснили, какие компьютерные игры наиболее полезны для мозга

Аналогичным образом, по словам Зендла, закончилось сравнение того, как на психику влияют игры с реалистичной физикой и графикой, и их более примитивные и абстрактные конкуренты. Никаких различий ученые и на этот раз не смогли обнаружить, что, как считает психолог, говорит о том, что заявления о психологической опасности такого хобби пока лишены научных оснований.

С другой стороны, как отмечает Зендл, все эти опыты проводились с участием взрослых людей, и пока не совсем понятно, справедливы ли подобные утверждения для детей и подростков. Ответ на этот вопрос ученые планируют получить в ближайшее время.

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РИА Наука
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
СтратегВиктор Осадчий
Виктор Осадчий, правильно. Любые новости, начинающиеся со слов британские учёные, можно рассматривать не серьезнее, чем статьи из жёлтой прессы.
16:23
17.01.2018
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nmariinskaya
сравнили вилку с дыркой... ох уж эти британские учёные, мне иногда кажется, что это группа каких то недоделков..
а не пробовали изучить влияние агрессивных игр, там где стреляют, насилуют и прочее, ведь именно эти игры очень популярны, а не какие то мышки и машинки..
17:19
17.01.2018
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