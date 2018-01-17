Археологи начали поиски гробницы супруги Тутанхамона

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Захи Хавасс, известный египетский археолог и бывший министр по делам древностей, объявил о начале раскопок в Долине Царей, которые, как он надеется, приведут к открытию гробницы Анхесенамон, дочери Нефертити и супруги Тутанхамона, о чем он сообщил в своем блоге.

"В январе этого года мы начали свои собственные раскопки на территории Долины обезьян, западной части Долины Царей. Мы проводим раскопки в окрестностях гробницы фараона Эйе, наследника Тутанхамона, чьи радарные снимки указали на возможность присутствия входа в гробницу на глубине примерно в 5 метров под землей", — заявил археолог.

Фараон Аменхотеп, его жена Нефертити и его сын Тутанхамон считаются одними из самых ярких и интересных правителей Древнего Египта эпохи Нового Царства. Аменхотеп провел одну из первых в истории Земли религиозных реформ, попытавшись заменить классических богов Египта и их влиятельных жрецов на культ поклонения Солнцу в лице себя, Нефертити считалась образцом красоты бронзового века, а Тутанхамон привлекает внимание ученых и публики своей загадочной смертью в возрасте 20 лет и нетронутой "проклятой" гробницей.

Помимо причин и истории смерти Тутанхамона, археологи и египтологи сегодня активно спорят о том, где была захоронена его жена Анхесенамон, дочь Нефертити и Аменхотепа, приходившаяся ему сестрой по отцовской линии. В гробнице фараона было найдено несколько мумий женщин и девочек, одна из которых является его дочерью, а вторая – может быть как и Анхесенамон, так и другой сестрой.

Анхесенамон пережила Тутанхамона и правила после его смерти несколько лет, выйдя замуж за бывшего верховного советника фараона, Эйе, жреца бога Амона. По этой причине многие египтологи полагают, что царица была захоронена отдельно от своего первого мужа, в другой гробнице в Долине Царей. Так как ее мумия так и не была найдена, споры о ее захоронении продолжаются и по сей день.

Летом этого года Хавасс заявил, что его команде удалось найти предположительный вход в гробницу Анхесенамон, расположенную глубоко под землей рядом с усыпальницей Эйе. Он пообещал лично возглавить раскопки и доказать, что это действительно так. Другие ученые скептично отнеслись к заявлениям Хавасса и предложили подождать официальных данных от Министерства по делам древностей Египта, курирующего все раскопки в стране.

По всей видимости, идеи Хавасса вызвали понимание у чиновников, и они выдали ему разрешение на проведение раскопок в той точке, которая была найдена при помощи радаров летом прошлого года. Бывший министр уже выложил несколько фотографий с места ведения раскопок и пообещал поделиться первыми их результатами в ближайшее время.