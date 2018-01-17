Ученые рассказали, как кормление грудью защищает здоровье женщин

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Медики обнаружили, что кормление ребенка грудью на протяжении первых 6 месяцев его жизни заметно снижает вероятность развития диабета и многих других болезней у самих матерей, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine.

"Мы давно знали, что кормление грудью полезно и для ребенка, и для самой матери, но раньше плюсы для женщин ограничивались лишь небольшим снижением того, как часто они страдают от хронических болезней. На самом деле, польза от этого гораздо более существенная – к примеру, женщины, которые кормят детей грудью на протяжении нескольких месяцев, уменьшают риск развития диабета в пожилые годы жизни примерно на 50%", — рассказывает Трейси Фланиган (Tracy Flanagan) из госпиталя Kaiser Permanente в Оакленде (США).

До начала 20 века почти все дети на Земле питались в первые шесть месяцев своей жизни грудным молоком матери. Ситуация изменилась в середине прошлого столетия, когда появились первые сухие смеси и заменители материнского молока, и сейчас лишь 40% детей получают подобную "диету", причем в США, странах Европы и России их доля составляет от 1 до 10%.

С другой стороны, исследования последних лет показывают, что грудное молоко и сам акт кормления несет массу пользы для детей – оно улучшает работу иммунной системы и нормализует микрофлору кишечника младенцев, повышает их IQ в будущем и делает их более приспособленными к жизни. По текущим оценкам ВОЗ, примерно 800 тысяч младенческих смертей можно было бы избежать, если бы женщины самостоятельно кормили своих детей в первые шесть месяцев после их появления на свет.

Фланиган и ее коллеги попытались выяснить, какие плюсы и минусы несет за собой кормление грудью для самих женщин. Для этого они наблюдали за здоровьем примерно 1,2 тысячи молодых матерей на протяжении последних 30 лет, посещавших их больницу и согласившихся участвовать в эксперименте.

Как оказалось, кормление грудью сильнее всего влияло на вероятность развития диабета – она снижалась на 25% у женщин, чьи дети пили молоко матери хотя бы месяц, и на 48% у тех матерей, которые кормили младенцев своим молоком на протяжении полугода.

Подобная закономерность, по словам медиков, была характерна и для богатых, и для бедных семей, и для представителей различных этнических и расовых групп. Почему это так происходит, пока не понятно, однако очевидный положительный эффект от кормления грудью, как надеются ученые, заставит и самих женщин, и здравоохранительные органы серьезнее относиться к питанию детей в первые дни и месяцы их жизни.