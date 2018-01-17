В ФПИ оценили перспективы использования роботов для охраны морских границ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Подводные и надводные роботы помогут охранять протяжённые морские границы России, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

"Площадь открытых морских акваторий в нашей стране огромна, и перед нами стоит большое количество задач, которые нужно эффективно решать: это мониторинг состояния акваторий, задачи, связанные с экологией, обеспечение безопасности границ нашего государства и многие другие. Именно здесь на помощь человеку должны прийти подводные и надводные робототехнические комплексы", – сказал Денисов.

Как сообщили ранее в фонде, первые всероссийские соревнования морских и подводных роботов пройдут в ходе Восточного экономического форума осенью 2018 года во Владивостоке.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.

В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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