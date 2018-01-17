Геологи обнаружили руины античного города возрастом 2700 лет, пишут СМИ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Итальянские геологи из университета Камерино при помощи термокамеры беспилотного аппарата обнаружили на Сицилии скрытые под землей руины античного города Селинунт возрастом 2700 лет, сообщает издание Corriere del Mezzogiorno.
По словам геоморфолога университета Марко Матерадзи, съемки помогли специалистам обнаружить древнюю систему водоснабжения возрастом 2700 лет.
"Это открытие позволило нам восстановить античную береговую линию реки и обнаружить много следов деятельности жителей этой территории, в том числе отвод русла, разработку источников", — рассказал специалист.
Как пишет издание, в ходе исследования местности итальянские специалисты обнаружили самое древнее изображение древнегреческой богини лунного света, магии и колдовства Гекаты, а также смогли "частично реконструировать внешний облик Храма Y (Tempio Y)".