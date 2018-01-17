Геологи обнаружили руины античного города возрастом 2700 лет, пишут СМИ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Итальянские геологи из университета Камерино при помощи термокамеры беспилотного аппарата обнаружили на Сицилии скрытые под землей руины античного города Селинунт возрастом 2700 лет, сообщает издание Corriere del Mezzogiorno.

"При помощи высокочувствительной термокамеры, которая была размещена на беспилотнике, геологи из университета Камерино обнаружили под землей на территории археологических раскопок несколько тепловых аномалий, относящимся к большим подземным постройкам, которые спускаются от Храма М (Tempio M) к порту", — цитирует издание консультанта по геологии и археологии университета Фабио Паллотта.

По словам геоморфолога университета Марко Матерадзи, съемки помогли специалистам обнаружить древнюю систему водоснабжения возрастом 2700 лет.

"Это открытие позволило нам восстановить античную береговую линию реки и обнаружить много следов деятельности жителей этой территории, в том числе отвод русла, разработку источников", — рассказал специалист.

Он добавил, что "геоэлетрический метод" позволил геологам "составить характеристику подземной почвы к югу от храма Деметры и обнаружить руины подземных построек".

Как пишет издание, в ходе исследования местности итальянские специалисты обнаружили самое древнее изображение древнегреческой богини лунного света, магии и колдовства Гекаты, а также смогли "частично реконструировать внешний облик Храма Y (Tempio Y)".