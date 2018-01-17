Высоту орбиты полета МКС увеличат для стыковки с "Прогрессом"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Среднюю высоту орбиты полета Международной космической станции (МКС) увеличат 17 января примерно на 600 метров для формирования баллистических условий запуска и стыковки с МКС грузового корабля "Прогресс МС-08", сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).
По предварительным расчетным данным, двигатели отработают 22 секунды, в результате чего средняя высота полета МКС увеличится примерно на 600 метров и составит 404,4 километра.
Космический грузовик "Прогресс МС-08" планируют впервые в истории запустить к станции по сверхкороткой двухвитковой схеме 11 февраля 2018 года. Ожидается, что он сможет добраться до станции чуть более, чем за три часа. После отработки этой технологии ее предполагается использовать и для пилотируемых кораблей "Союз".
Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является пока полет по четырехвитковой схеме, который занимает порядка шести часов.