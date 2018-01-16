Саратовские ученые разработали робота-младенца для обучения будущих врачей

САРАТОВ, 16 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского разработали прототип динамического робота-симулятора ребенка первого года жизни, сообщили во вторник в областном минпромэнерго.

"Патент на динамическую модель робота-симулятора младенца уже получен. Сейчас ведутся переговоры о подписании соглашения для выпуска готовой продукции", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что целью проекта является создание и внедрение в практику модели робота-симулятора младенца, который мог бы имитировать основные движения новорожденного. Робота планируют использовать для обучения студентов в медицинских вузах, колледжах, а также для аккредитации врачей.

"Симуляционное обучение является одним из приоритетных направлений в современной медицине, в связи с чем остро встает вопрос создания динамических моделей-тренажеров", — приводятся в сообщении слова представителя СГМУ.

По данным министерства, сейчас на рынке отечественных медицинских технологий отсутствуют модели роботов-младенцев, которые могли бы имитировать движения новорожденных. "Единственный схожий робот-аналог не умеет двигаться, что осложняет обучение специалистов, при этом его цена составляет порядка 90 тысяч рублей", — отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь областного минпромэнерго Владимир Комаров пояснил РИА Новости, что цена разработанного саратовскими учеными робота пока неизвестна, поскольку он еще не вышел в производство.