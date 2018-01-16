Геолог: гора Этна является гигантским гейзером, а не вулканом

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Знаменитая гора Этна в Сицилии может оказаться гигантским гейзером, а не вулканом, на что указывает необычно большое количество пара и других летучих веществ в ее выбросах, заявляет ученый в статье, опубликованной в журнале Earth-Science Reviews.

"Этот вулкан похоже по принципам своей работы на гигантский гейзер или, в каком-то смысле, на выхлопную трубу. В роли этой трубы выступают узкая система "лавопроводов", через которые на поверхность Земли поднимаются миллионы тонн горячей воды и газа. Если она "забивается" относительно плотной лавой, то тогда выбросы газа прекращаются и вулкан "выплевывает" эту твердую пробку, а когда она прочищается, он выбрасывает в основном газ и пар", — пишет Кармело Ферлито (Carmelo Ferlito) из университета Катании (Италия).

Вулкан Этна является одним из самых беспокойных геологических объектов на Земле – он практически постоянно извергает лаву, пар и проявляет другие признаки активности, а его жерло никогда не стоит на месте и постоянно меняет свое положение. По текущим оценкам ученых, его положение менялось как минимум три раза за последние 40 лет, и каждый год Этна извергает несколько десятков миллионов тонн лавы.

Другой необычной особенностью главной горы Сицилии является то, что она выбрасывает в атмосферу огромные количества пыли, пара и различных летучих веществ, чья масса сегодня оценивается примерно в 7 миллионов тонн. Большинство геологов считает, что это связано с особым химическим составом магмы в недрах Этны и необычным устройством ее магматической камеры.

Ферлито считает, что существует гораздо более простое объяснение и той, и другой странной черте Этны – на самом деле, эта гора является не настоящим вулканом, а огромным горячим источником, который прокачивает через себя миллионы тонн воды и других летучих элементов, большая часть которых покидает вулкан не через жерло, а через многочисленные трещины на его склонах.

На подобный вывод его натолкнули странности в химическом составе лавы и выбросов Этны. Как отмечает исследователь, образцы лавы из глубин горы содержат в себе примерно 3,5% воды, что является высоким, но не рекордным показателем. С другой стороны, сам вулкан выбрасывает примерно в 1,5 раза больше воды и прочих летучих веществ, чем базальта и других твердых горных пород, что примерно в 10 раз больше, чем показывают теоретические расчеты.

Соответственно, если верить подобным замерам, "лава" Этны должна состоять на 70% из воды, углекислоты, двуокиси серы и других летучих веществ, находящихся в промежуточном состоянии между жидкостью и газом, и лишь 30% ее массы приходится на твердые горные породы.

Подобный экзотический состав лавы, как отмечает ученый, не характерен ни для одного другого вулкана, и поэтому ему пришлось фактически с нуля просчитать то, как меняется ее поведение по мере подъема к поверхности Земли. Эти расчеты показали, что Этна на самом деле является гейзером, "засорение" которого приводит к извержениям базальта и прочих пород.

Когда эта лава поднимается до отметки примерно в 2-3 километра от поверхности Земли, смесь пород и летучих веществ резко разделяется и газ устремляется в атмосферу, двигаясь через трещины и главное жерло Этны. Тяжелые породы начинают скапливаться внутри "лавопроводов" и через некоторое время они блокируют движение газа, что приводит к резкому нарастанию давления в недрах вулкана.

В определенный момент времени газ "вышибает" эти каменные пробки и выталкивает лаву на поверхность, вызывая взрывообразные извержения, которые нередко происходят на Этне. Подобным образом, как считает Ферлито, можно объяснить и высокий уровень активности главного вулкана Сицилии, и необычный состав его выбросов.