РКС опубликовал рассекреченный отчет о советской миссии на Луне

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Ровно 45 лет назад автоматическая станция "Луна-21" с "Луноходом-2" совершила мягкую посадку на спутник Земли. Рассекреченный отчет о ее работе и проблемах на борту вплоть до последнего сеанса связи впервые публикует холдинг "Российские космические системы" (РКС).

В уникальном документе изложены все аспекты управления луноходом, подробно разбираются проблемы и способы их решения. Система дистанционного управления лунохода действовала с 16 января до 10 мая 1973 года, причем большинство приборов связи оставались работоспособными даже при превышении ресурса более чем на 70%. Этот уникальный опыт впоследствии неоднократно использовался при создании других автоматических аппаратов для исследования планет Солнечной системы.

Рассекреченный документ состоит из двух частей: в первой описывается работа комплекса бортовой аппаратуры с системой малокадрового телевидения, во второй – наземного комплекса связи "Сатурн-МС". Эти разработки обеспечивали управление "Луноходом-2" и позволяли получать изображения с поверхности Луны. Во многом это стало результатом тщательных наземных испытаний, которые проводились осенью 1972 года.

© Public domain Скрин страницы из отчета радиотехнического комплекса автоматических станций "Луна-21" и "Луноход-2" © Public domain Скрин страницы из отчета радиотехнического комплекса автоматических станций "Луна-21" и "Луноход-2"

Как следует из документа, на этом этапе специалисты НПО имени Лавочкина выявили недостатки в работе некоторых приборов системы дальней радиосвязи, но их удалось устранить. Отдельные испытания проводились настолько тщательно, что привели к превышению расхода ресурса одного из приборов, говорится в отчете.

Первое серьезное замечание к аппаратуре дистанционного управления появилось только на 250-м сеансе связи — тогда команду "стоп" для лунохода, двигавшегося к кратеру, пришлось передать трижды.

В отчете приводятся сравнительные данные системы малокадрового телевидения, которая была "глазами" водителей "Лунохода-1" и "Лунохода-2". Модернизация этой системы позволила второму аппарату передвигаться значительно быстрее. На основе этого опыта планировалось внести изменения в следующий луноход.

© Public domain Скрин страницы из отчета радиотехнического комплекса автоматических станций "Луна-21" и "Луноход-2" © Public domain Скрин страницы из отчета радиотехнического комплекса автоматических станций "Луна-21" и "Луноход-2"

В документе есть и данные о работе уникального для своего времени оптико-лазерного канала связи и определения координат, который испытали в ходе миссии "Лунохода-2".

На 306-м сеансе связи впервые в мире состоялась передача информации по оптико-лазерному каналу в сторону Луны и обратная передача по радиоканалу. Эта система, получившая название "Сейм", состояла из бортового фотоприемника ФА010 и наземных телескопов, оснащенных лазером.

Фотоприемник регистрировал излучение лазера наземного пеленгатора, и бортовая аппаратура "Лунохода-2" передавала на Землю радиосигнал. Это позволяло очень точно отслеживать координаты "Лунохода-2" на расстоянии более 380 тысяч километров.

В отчете говорится и о завершении работы "Лунохода-2". На 503-м сеансе связи температура внутри аппарата повысилась до 43-47 градусов. Больше на связь луноход не выходил.