РКС опубликовал рассекреченный отчет о советской миссии на Луне

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Ровно 45 лет назад автоматическая станция "Луна-21" с "Луноходом-2" совершила мягкую посадку на спутник Земли. Рассекреченный отчет о ее работе и проблемах на борту вплоть до последнего сеанса связи впервые публикует холдинг "Российские космические системы" (РКС).
Рассекреченный документ состоит из двух частей: в первой описывается работа комплекса бортовой аппаратуры с системой малокадрового телевидения, во второй – наземного комплекса связи "Сатурн-МС". Эти разработки обеспечивали управление "Луноходом-2" и позволяли получать изображения с поверхности Луны. Во многом это стало результатом тщательных наземных испытаний, которые проводились осенью 1972 года.
Как следует из документа, на этом этапе специалисты НПО имени Лавочкина выявили недостатки в работе некоторых приборов системы дальней радиосвязи, но их удалось устранить. Отдельные испытания проводились настолько тщательно, что привели к превышению расхода ресурса одного из приборов, говорится в отчете.
Первое серьезное замечание к аппаратуре дистанционного управления появилось только на 250-м сеансе связи — тогда команду "стоп" для лунохода, двигавшегося к кратеру, пришлось передать трижды.
В отчете приводятся сравнительные данные системы малокадрового телевидения, которая была "глазами" водителей "Лунохода-1" и "Лунохода-2". Модернизация этой системы позволила второму аппарату передвигаться значительно быстрее. На основе этого опыта планировалось внести изменения в следующий луноход.
В документе есть и данные о работе уникального для своего времени оптико-лазерного канала связи и определения координат, который испытали в ходе миссии "Лунохода-2".
Фотоприемник регистрировал излучение лазера наземного пеленгатора, и бортовая аппаратура "Лунохода-2" передавала на Землю радиосигнал. Это позволяло очень точно отслеживать координаты "Лунохода-2" на расстоянии более 380 тысяч километров.
В отчете говорится и о завершении работы "Лунохода-2". На 503-м сеансе связи температура внутри аппарата повысилась до 43-47 градусов. Больше на связь луноход не выходил.