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РИА Наука
РИА Наука

Египет вводит пожизненное заключение за кражу исторических артефактов

12:0816.01.2018
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© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкЛоже из гробницы Тутанхамона в мастерской реставрации Великого Египетского музея в ГизеЛоже из гробницы Тутанхамона в мастерской реставрации Великого Египетского музея в Гизе
© РИА Новости / Ксения Никольская
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Незаконный вывоз или кража исторических артефактов и частей древнеегипетских монументов за пределы Египта будет наказываться пожизненным заключением и штрафом до 500 тысяч долларов США, сообщает газета Egypt Today.

Египетские пирамиды на плато Гиза в пригороде Каира
© Fotolia / mirceadobre78
Египтолог: "пустоты" в пирамиде Хеопса давно известны историкам
"Любой человек, который попытается вывести исторический артефакт за пределы республики или будет участвовать в подобном акте, осознавая то, что он делает, может получить пожизненный тюремный срок и штраф суммой не меньше 1 и не больше 10 миллионов египетских фунтов", — говорится в постановлении парламента Египта.

"Черные" археологи и нелегальные торговцы историческими артефактами являются сегодня одними из главных врагов культурного наследия Египта. Каждый месяц правоохранители и археологи находят следы десятков нелегальных раскопок, часть которых ведется не для продажи артефактов, а для постройки кладбищ и новых домов, и арестовывают сотни подобных исторических "браконьеров".

Ситуация осложнилась в начале текущего десятилетия из-за "арабской весны", свержения Хосни Мубарака и ослабления полиции Египта, в результате чего Дашур, Долина Царей, Гиза и многие другие древнеегипетские поселения и храмовые комплексы подверглись серии массовых набегов подобных "любителей" старины.

Экс-министр по делам древностей Египта Захи Хавас
© РИА Новости / Надим Зуауи
Экс-министр по делам древностей Египта отрицает продажу артефактов

В некоторых случаях, эти раскопки привели к настоящим научным открытиям — к примеру, в октябре 2014 года, подобным "диггерам" удалось найти целый храмовый комплекс времен Тутмоса III под одним из жилых домов в Каире, и успеть извлечь из него часть артефактов до того, как об этом открытии узнало Министерство по делам древностей и полиция.

В прошлом, подобные преступления карались властями Египта тюремным заключением сроком до семи лет с обязательными работами, и существенным денежным штрафом, составляющим минимум 5 тысяч долларов и максимум – около 50 тысяч долларов.

В конце декабря Парламент Египта принял решение сделать это наказание более суровым – теперь "черные археологи" и торговцы артефактами могут оправиться в тюрьму на пожизненный срок и должны будут выплатить государству штраф размером до 500 тысяч долларов США.

Экспедиция ЦЕИ РАН, нашедшая мумию с золотой маской в Фаюмском оазисе. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Ксения Никольская
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Российские археологи нашли новую мумию и саркофаг в Египте

Подобное ужесточение мер было одобрено Министерством по делам древностей Египта и другими органами археологического надзора, которые выступили с подобным предложением еще в мае этого года. Причиной этого послужил громкий процесс над несколькими сотрудниками ведомства, которые помогли немецким археологам вывезти часть артефактов из пирамиды Хеопса.

Это, как отмечают представители Министерства, ставит кражу артефактов почти на один уровень с терроризмом, торговлей наркотиками и убийствами, которые сегодня караются в Египте смертной казнью.

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