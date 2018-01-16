РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые сняли с крыс вину в распространении средневековой "черной смерти"

11:0716.01.2018
927981
© public domainМарсель во время чумы. Картина неизвестного художника.Марсель во время чумы. Картина неизвестного художника.
© public domain

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Норвежские математики проанализировали историю распространения чумы по средневековой Европе и России и пришли к выводу, что ее главными переносчиками были человеческие блохи и вши, а не паразиты крыс, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Ученые обнаружили, что чума может прятаться внутри амеб в периоды затишья между эпидемиями
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Биологи выяснили, почему чума до сих пор не исчезла
"Чума по прежнему остается одной из самых важных и опасных болезней с точки зрения науки, истории и общественного здоровья, и она по-прежнему присутствует в самых разных уголках мира. По этой причине нам крайне важно раскрыть весь набор трюков и приемов этой чрезвычайно многогранной и опасной болезни", — пишет Борис Шмид (Boris Schmid) из университета Осло (Норвегия) и его коллеги.

Человечество пережило несколько масштабных эпидемий с похожими симптомами, которые описываются как "чума". Первой из них стала так называемая чума Юстиниана, вспыхнувшая в Византии и в Средиземноморье в середине 6 века и унесшая жизни свыше 100 миллионов человек. Другим похожим эпизодом была средневековая "черная смерть", уничтожившая около трети жителей Европы в середине 14 века.

В последние несколько лет генетикам удалось извлечь останки ДНК этих бактерий из костей их жертв и доказать, что все они вызывались разными, но похожими штаммами одной и той же бактерии — Yersinia pestis. Как недавно выяснили палеогенетики, чума сопровождала эволюцию человечества на всем времени его расселения по Европе и Азии в последние 15-10 тысяч лет, периодически исчезая и появляясь.

Традиционно считается, что главными переносчиками чумы выступали не популяции людей, а грызуны, живущие как в дикой природе, так и в окрестностях первых городов и других мест скопления людей. По мнению многих ученых, чумная палочка впервые попала в Европу и на Ближний Восток во времена античности в результате климатических изменений, заставивших грызунов, живших в степях Монголии и Китая, мигрировать в западном направлении.

Череп одной из первых жертв чумы с российского Алтая, стоянка Афанасьево
© Наталья Шишлина
Чума появилась в Европе еще в каменном веке, заявляют генетики

Подобная теория, как отмечают Шмид и его коллеги, хорошо объясняет историю эволюции чумы и относительно недавние ее вспышки, но она не совместима с самой крупной вспышкой этой инфекции, средневековой "черной смертью". Многие эпидемиологи сегодня считают, что чума распространялась по Европе слишком медленно и присутствовала в ней слишком долго для того, чтобы ее переносчиками могли быть только грызуны – ее распространителями должны были быть и человеческие паразиты.

Норвежские математики проверили, так ли это, используя записи летописцев и хроники 14-16 веков, повествующие о крупных вспышках чумы в Москве, Лондоне и других крупных "мегаполисах" позднего Средневековья, и набор формул, описывающих три разных сценария распространения Yersinia pestis — воздушно-капельным путем и через паразитов людей и крыс.

Используя эти модели, ученые подсчитали число новых зараженных и уже умерших жертв чумы в разные дни после начала эпидемии, и сравнили эти графики с тем, как развивалась эпидемия в реальности.

Череп одной из первых жертв чумы с российского Алтая, стоянка Афанасьево
© Наталья Шишлина
Ученые: первые эпидемии чумы происходили во времена древнего Египта

Как показали эти расчеты, все крупные эпидемии чумы, которые происходили в 14-18 веках, развивались скорее по "человеческому", чем по "крысиному" сценарию – вспышки болезни были менее острыми и более продолжительными, чем предсказывала компьютерная модель, связанная с распространением чумы через паразитов грызунов.

Сегодня, как отмечают ученые, благодаря изменениям в гигиене и в условиях проживания почти всех людей, подобные вспышки исключены в большинстве стран мира, за исключением самых бедных и перенаселенных государств третьего мира. По этой причине не стоит опасаться, что блохи и вши могут вызвать новую эпидемию чумы в ближайшие годы, хотя полностью эту возможность нельзя исключить.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
7 пользователей оставили 9 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
maks.chuprin.87
В Европе всегда всё было печально в плане гигиены, нечистоты выливали прям из окон, бань как у нас вообще не было, да и бытовало поверье, что мол мыться грех - так как смываешь с себя "святую" воду, к которой прикасался при крещении... У нас тоже конечно были отдельные вспышки чумы, но из за сурового климата (особенно с приходом зимы) быстро сходили на нет, да и банная культура на Руси всегда была широко распространена.
12:08
16.01.2018
ОтветитьНе отвечать
си цзиньпин
Скоро Польские и прибалтийские ученые найдут Российский след в распространении средневековой "черной смерти"
12:15
16.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена