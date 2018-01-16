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РИА Наука
РИА Наука

Завидовать или сочувствовать: животные, которые меньше всего спят

08:0016.01.2018
(обновлено: 10:49 16.01.2018)
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© Depositphotos / DamedeesoЗевающая собакаЗевающая собака
© Depositphotos / Damedeeso

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Ольга Коленцова. "Треть жизни мы проводим во сне, а остальные две трети мечтаем выспаться". Что греха таить: мы любим всласть понежиться в постели. Если вам этого не позволяют трудовые будни, не огорчайтесь. В мире полно животных, которым в силу особенностей организма и образа жизни не суждено выспаться вовсе. 

Всегда начеку

"Бессонницей" страдают обитатели морей и океанов, вынужденные постоянно подпитывать себя глотком свежего воздуха. Если небольшое животное крепко погрузится в сон, то просто утонет — опустится на большую глубину и захлебнется, не успев подняться для очередного вдоха. Поэтому дельфины никогда не замирают надолго в полной неподвижности, они всегда хотя бы слегка двигаются. 

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИз-за особенностей мозга дельфин полноценно никогда не спит
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Из-за особенностей мозга дельфин полноценно никогда не спит

Долгое время ученых интересовал вопрос: спят ли некрупные киты вообще или только дремлют? Ответ получили, изучив биоэлектрическую активность мозга, по которой можно точно определить, когда животное спит, а когда — бодрствует. 

"Раньше считали, что при переходе от сна к бодрствованию и наоборот изменения происходят во всем мозге — и в правом, и в левом полушарии. Именно так обстоит дело у человека. Но у дельфинов полушария спят поочередно — одно обязательно бодрствует, следит за происходящим вокруг, чтобы вовремя почуять хищников и не задохнуться", — поясняет Сергей Гашев, заведующий кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского государственного университета.

Когда активны оба полушария, дельфины полноценно бодрствуют. А вот киты все же засыпают. Например, взрослые касатки зависают у поверхности воды благодаря толстому слою жира, который еще и предохраняет их от потери тепла. Синие киты, прикорнув, медленно погружаются. Затем двигают хвостом, поднимаются за воздухом и снова опускаются в глубины. Летом, когда нужно найти и съесть как можно больше пищи, киты не спят по три месяца. Пожалуй, это рекорд среди млекопитающих. 

Сон и челюсти

Акулы вообще не спят. Они находятся в движении с первой до последней секунды жизни. Мало того что у акул нет плавательного пузыря, позволяющего другим рыбам висеть неподвижно на любой глубине, ее тело плотнее, чем вытесненная вода, поэтому акуле приходится постоянно двигаться, чтобы держаться на плаву. Сила тяжести тянет вниз, но акула противостоит ей, шевеля мускулистым хвостом и плавниками. 

"В отличие от типичных костистых рыб, которые, погибнув, всплывают на поверхность моря, акула, когда она не в состоянии двигаться, находит свой последний приют на дне", — поясняет эксперт. 

Обитающие в прибрежных водах хищницы отдыхают, опустившись на дно или в пещеры на небольшой глубине. Ныряльщики не раз подплывали к таким "спящим" акулам. Те, что всю жизнь проводят в открытом океане, по-видимому, вовсе не отдыхают. Ведь если акула прекратит двигаться, она быстро пойдет ко дну. Может, поэтому акулы столь агрессивны?

Главное — бдительность

Наземные млекопитающие совсем обходиться без сна не могут. Однако порой довольствуются очень малым. К примеру, жираф выделяет на сон лишь два часа в сутки, а при появлении новорожденного детеныша или в какой-то экстремальной ситуации может просто дремать по десять минут. Слоны тоже спят всего два-три часа в день, причем стадо обязательно выставляет "часовых". 

CC BY 2.0 / Dejan / Beauty sleepСпящий слон
CC BY 2.0 / Dejan / Beauty sleep
Спящий слон

Бытует мнение, что лошади спят стоя. Действительно, скакуны умеют блокировать коленные суставы, словно зажимая связки и кости в одном положении. Из-за сравнительно тонких ног и крупного тела подъем требует от коня определенных усилий и нескольких секунд времени. Даже молодые лошади встают довольно неловко, а в природе такое промедление может стоить жизни. На ногах животные куда менее уязвимы, способны защитить себя или просто убежать. Зато одомашненные лошади с удовольствием дрыхнут "без задних копыт", когда им ничто не угрожает. Они растягиваются на боку или подгибают ноги под себя, но проводят в таком состоянии не более 3-4 часов. Чаще они отдыхают стоя, в полудреме. 

CC BY-SA 2.0 / smerikal / Haflingers of Alpe di SiusiДомашние лошади могут и полежать, не опасаясь хищников
CC BY-SA 2.0 / smerikal / Haflingers of Alpe di Siusi
Домашние лошади могут и полежать, не опасаясь хищников

Вообще, травоядные спят меньше, чем хищники. Это связано с тем, что им нужно больше есть для поддержания жизнедеятельности и практически постоянно следить за обстановкой, чтобы не попасться в когти плотоядному зверю. Хищники же наедаются мясом несравнимо быстрее и сразу заваливаются на боковую, чтобы накопить силы для новой охоты. 


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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Аллё, Господин Президент!
В очередной раз убеждаюсь, что чел не венец природы)))
10:18
16.01.2018
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Аллё, Господин Президент!
В очередной раз убеждаюсь, что чел не венец природы)))
10:18
16.01.2018
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RUKAPOMOHI
И вновь "учёные" "радуют". Дельфин никогда не сможет замёрзнуть - потому что удушье. Акула также, никогда не может остановиться, потому что, её жабры не располагают достаточной силой для затягивания воды. И акула никогда не останется на дне в неподвижном состоянии, если там нет течения, и даже если там есть течение - плавники акулы всё равно продолжают двигаться. А лошадь спит стоя не потому что не успеет вскочить и убежать, а потому что холодно. Когда тепло - лошади не прочь и поваляться.
09:42
16.01.2018
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exabboto
Мой кот спит по 20 часов.
09:38
16.01.2018
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