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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как энергетические напитки вредят здоровью подростков

17:0015.01.2018
(обновлено: 17:04 15.01.2018)
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© AP Photo / Elaine ThompsonСлабоалкогольные энергетические напитки на полке магазинаСлабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина
© AP Photo / Elaine Thompson

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Биологи из Канады выяснили, что подростки и молодежь, активно употребляющие энергетические напитки, чаще страдают от тахикардии, приступов тошноты и припадков, чем остальные дети, говорится в статье, опубликованной в журнале CMAJ Open.

Энергетические напитки. Архивное фото
© Flickr / Tambako the Jaguar
В России запретили алкоэнергетики
"В большинстве случаев энергетические напитки сравнивают с кофе для оценки возможных последствий от их употребления. С другой стороны, нам и многим другим понятно, что эти продукты гораздо опаснее кофе. Наше исследование показывает, что их употребление следует запретить для детей и подростков", — заявил Дэвид Хаммонд (David Hammond) из университета Ватерлоо (Канада).

Начиная с середины 2000 годов, в России и в многих странах Запада начали распространяться энергетики – безалкогольные и алкогольные напитки, которые, как заявляют их производители, помогают человеку снять усталость и оставаться бодрым на протяжении очень долгого времени. Как правило, энергетики содержат в себе кофеин, таурин, аминокислоты и ряд других веществ, оказывающих возбуждающее действие на мозг.

Подобные напитки стали очень популярными среди студентов и молодежи – их любители считали, что они помогают эффективнее подготовиться к экзаменам или дольше не спать на вечеринках. С другой стороны, медики и ученые достаточно давно говорят о наличии серьезных побочных эффектов у подобных напитков, которые иногда приводят к развитию сердечных приступов или проблем психического характера. В России производство алкогольных версий энергетиков и их оборот внутри страны запрещено с 1 января 2018 года.

Энергетические напитки
© Flickr / Tambako the Jaguar
Энергетические напитки и спорт-коктейли разрушают зубы - исследование

Хаммонд и его коллеги провели первое исследование, посвященное негативному влиянию энергетических напитков на психику и здоровье подростков и детей, опросив и наблюдая за жизнью примерно двух тысяч канадских подростков и студентов возрастом от 12 до 24 лет.

Как показал этот опрос, почти все подростки хотя бы раз в жизни пробовали подобные напитки, в том числе и те их марки, которые содержат в себе алкоголь или гуарану. Примерно половина из них созналась в том, что употребление энергетиков не всегда приводило к приятным ощущениям и вызывало у них проблемы со здоровьем.

К примеру, около четверти детей жаловалось, что подобные напитки заставили их сердце биться необычно часто, аналогичное число респондентов жаловалось на невозможность заснуть, а примерно 18% говорило о появлении головных болей.

Геннадий Онищенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Небольшое, но значимое число подростков сообщало ученым о более серьезных последствиях – примерно 5% страдало от приступов тошноты, рвоты и диареи, а около 0,2% пережили припадки и потери сознания.

Как предполагают медики, все эти негативные эффекты связаны не с кофеином, а с другими компонентами, которые производители таких напитков добавляют в их состав, влияние которых на организм человека пока слабо изучено. Учитывая столь большое число жалоб, медики предлагают правительству Канады ускорить принятие законов, направленных на ограничение их оборота, и запретить их рекламу, нацеленную на подростков и детей.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иванка Трампkiriloff.nickolai2010
kiriloff.nickolai2010, согласна, но ведь одними запретами Вы ничего не добьетесь. Странно, что родители требуют государство воспитывать их детей. Почему одни дети жрут, нюхают, пьют, колют всякую гадость, а у других даже мыслей об этом нет?
18:24
15.01.2018
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