В Тюмени впервые применили новую методику лечения рака поджелудочной железы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Тюменские врачи первыми в мире провели уникальную операцию по имплантации радиоактивных источников йода в рамках лечения пациента с раком поджелудочной железы, сообщил в понедельник региональный департамент здравоохранения.

По информации ведомства, в конце ноября 2017 года жительница Тобольска обратилась к медикам с жалобам на боли. После полного комплексного обследования ей диагностировали четвертую стадию рака поджелудочной железы.

"В Тюмени впервые в мировой практике была проведена уникальная операция: имплантация радиоактивных источников йода через брюшную стенку. Эта методика предназначена для лечения злокачественных новообразований поджелудочной железы. Операцию провел Василий Николаевич Ощепков, руководитель радиотерапевтической службы ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город", совместно с коллегой из Санкт-Петербурга", — уточняет департамент.

По данным областных властей, операция прошла успешно. Пациенту дали обезболивающее, далее через брюшную стенку сквозь кожу, через желудок в поджелудочную железу с помощью специальных игл ввели маленькие зернышки радиоактивного йода.

Подобная методика ранее использовалась только для лечения предстательной железы, уточнил департамент.