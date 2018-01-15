Компьютер впервые прошел тест на понимание прочитанного лучше человека

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Компьютерная модель нейросети, созданная специалистами китайской интернет-компании Alibaba Group, впервые превзошла человека при прохождении теста на понимание прочитанного.

Речь идет об опроснике Стэнфордского университета Stanford Question Answering Dataset (SQuAD) — одном из самых сложных испытаний в области когнитивной обработки текстов.

SQuAD — информационный массив, включающий более ста тысяч пар вопросов и ответов, базирующихся более чем на 500 статьях из "Википедии". Несколько дней назад программа компании прошла тест, набрав при этом 82,44 балла, что превышает максимальный показатель людей-участников — 82,304 балла.

Представители принадлежащего компании Института технологий и искусственного интеллекта (iDST) назвали результат "исторической вехой".