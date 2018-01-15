Бельгийские "зеленые" предложили пускать прах умерших на компост

БРЮССЕЛЬ, 15 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Члены партии экологистов Ecolo в составе административного совета бельгийского города Монс предложили пускать на компост прах умерших жителей.

Соответствующее предложение "зеленые" внесут на рассмотрение городской администрации в понедельник вечером, сообщила телерадиокомпания RTBF

Она приводит данные исследований, согласно которым за год тело умершего человека трансформируется в экологически чистый компост.

Экологисты хотят, чтобы Монс стал городом реализации пилотного проекта по использованию человеческого гумуса при озеленении одного из парков. "Зеленые" также допустили, что компост смогут получать и обычные граждане "для его использования в частном владении при высаживании растения или дерева в память об умершем".

О том, как предлагается получать гумус из человеческого праха, не сообщается.

В Бельгии тела умерших подлежат захоронению или кремации.