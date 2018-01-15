Ученые назвали новых разносчиков потенциально опасных "супербактерий"

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Супербактерии, на которых не действуют антибиотики, примерно в три раза чаще встречаются в кишечнике серферов, чем у остальных людей, заявляют медики в статье, опубликованной в журнале Environment International.

"Мы не говорим, что человечество должно избегать моря и никогда не заниматься серфингом, занятием, которое приносит много пользы для физического и психического благосостояния людей. С другой стороны, важно, чтобы люди понимали все риски, связанные с серфингом, и чтобы политики и менеджеры пляжей принимали соответствующие меры для защиты общественного здоровья", — заявил Уильям Гейз (William Gaze) из университета Эксетера (Великобритания).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супер-бактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

Главными "инкубаторами" таких микробов, как считают ученые сегодня, являются больницы и животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота. И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" бактериям вытеснить менее плодовитых супер-микробов.

Гейз и его коллеги раскрыли еще один источник подобных бактерий и возможный путь их распространения среди людей, изучив микрофлору желудка и кишечника у людей, часто посещающих бассейны, пляжи и прочие места, где есть большие количества воды и потенциальных разносчиков опасных штаммов микробов.

Собрав три сотни образцов микробов, ученые обработали их несколькими "антибиотиками последней надежды" и проверили, смогут ли они выжить. Если бактерии выживали, биологи определяли их видовую принадлежность и секвенировали их ДНК.

Как оказалось, любителей воды можно было разделить на две больших группы – тех, кто занимался серфингом, и тех, кто предпочитал другие виды водного спорта и отдыха. В кишечнике первых микробы, неуязвимые для действия антибиотиков, встречались примерно в три раза чаще, и в среднем они поражали каждого десятого серфингиста. Вдобавок, серфингисты в четыре раза чаще были разносчиками безобидных бактерий, чья ДНК содержит особые участки, способные передаваться другим микробам и защищать их от антибиотиков.

Почему серфингисты стали одними из главных разносчиков супермикробов? Как полагают ученые, это связано с двумя факторами. Они проглатывают примерно в 10 раз больше морской воды, чем простые ныряльщики и пловцы, и при этом они плавают в прибрежных водах, куда сбрасывается большое количество сточных вод, содержащих в себе, в том числе, и антибиотики, и супербактерий, "выращенных" на фермах и в больницах.

Этот фактор, как считают медики, следует учитывать ВОЗ и другим здравоохранительным организациям мира при разработке стратегий по использованию антибиотиков и планов борьбы с уже существующими "неуязвимыми" микробами.