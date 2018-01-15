Ученые рассказали, какие виды успешнее всего борются со смертью

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Игорь Ермаченков. Старение и смерть живые существа встречают по-разному. Некоторые избегают этой неприятности бесконечным делением. А ряд обитателей морских глубин не стареют и умирают по другим причинам. Что же касается млекопитающих, то их некоторые виды живут гораздо дольше других, родственных и похожих на них видов.
"Существуют некоторые зависимости, связи между размерами животного и его продолжительностью жизни. При этом было предложено измерять продолжительность жизни в количестве сердцебиений", — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Николай Формозов
"Понятно, что у маленького животного быстрее бьется сердце и, соответственно, более быстрый обмен веществ, и все процессы идут быстрее, в том числе старение. С этой точки зрения мы все живем одинаковое время, если мерить его в сердцебиениях", — отметил он.
Исключения из правил
Однако некоторые виды выбиваются из общей закономерности соответствия размера, частоты сердцебиений и продолжительности жизни и живут дольше. Этому существуют разные объяснения, но в целом непонятно, с чем это связано, отмечает ученый.
"Удивительное исключение, которое не находит объяснения у специалистов, занимающихся биоэнергетикой – почему маленькие породы собак живут дольше, чем большие. Хотя казалось бы, должно быть наоборот. Это может быть связано в том числе с какими-то генетическими нарушениями", — предполагает Формозов.
"Хотя для обычной мышки, грызуна такого же размера два года являются предельным возрастом. Продолжительность жизни отличается на порядок", – подчеркнул собеседник агентства.
Голые и стойкие землекопы
Другим необычным видом можно назвать обитающих в Африке голых землекопов (Heterocephalus glaber). В последние годы они являются предметом изучения исследователей из разных стран, которых привлекает не только долголетие, но и другие необычные особенности.
Например, живя в норах, землекопы научились дышать воздухом с очень низким содержанием кислорода и высоким количеством углекислоты. Не то что человек, но и другие норные грызуны в таких условиях умирают.
По его словам, сначала землекопы привлекли внимание ученых своей общественной структурой, а затем была обнаружена необычно долгая продолжительность жизни – до 31 года.
"Бессмертие голых землекопов сильно преувеличено. Конечно, они смертны. Но продолжительность жизни царствующих пар, которые размножаются, очень велика для грызунов таких размеров. Однако эти данные получены прежде всего в неволе, где многие животные живут значительно дольше. Этот вопрос сегодня изучается, но ни о каком бессмертии говорить не приходится", – уточнил Формозов.
Кроме того, оказалось, что у кожи землекопов чрезвычайно сильно снижена чувствительность к порезам, кислоте и ожогам. Также у них крайне низкий по сравнению с другими млекопитающими уровень заболеваемости раком.
Долгоживущий человек
"Большинство млекопитающих такого же размера как человек живет гораздо меньше. Я думаю, что это связано с социальными факторами, прежде всего с развитием медицины. Всего две-три тысячи лет назад, что с биологической точки зрения является мгновением, человек жил примерно столько же, сколько и млекопитающие подобного размера, то есть 25 лет", – рассказал ученый.
Нестареющие виды
По словам руководителя программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимира Кревера, бессмертие – вопрос философский ввиду большого количества видов, у которых наблюдается "нестарение".
К таким видам, показывающим потенциальное бессмертие, относятся в основном обитатели морей: морские ежи, гидры, различные виды черепах, губки и некоторые рыбы.