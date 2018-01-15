Ученые рассказали, какие виды успешнее всего борются со смертью

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Игорь Ермаченков. Старение и смерть живые существа встречают по-разному. Некоторые избегают этой неприятности бесконечным делением. А ряд обитателей морских глубин не стареют и умирают по другим причинам. Что же касается млекопитающих, то их некоторые виды живут гораздо дольше других, родственных и похожих на них видов.

К таким долгожителям относятся летучие мыши, голые землекопы (грызуны из Африки) и… человек, который живет в три-четыре раза дольше, чем подобные млекопитающие с соответствующим весом и обменом веществ.

"Существуют некоторые зависимости, связи между размерами животного и его продолжительностью жизни. При этом было предложено измерять продолжительность жизни в количестве сердцебиений", — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Николай Формозов

"Понятно, что у маленького животного быстрее бьется сердце и, соответственно, более быстрый обмен веществ, и все процессы идут быстрее, в том числе старение. С этой точки зрения мы все живем одинаковое время, если мерить его в сердцебиениях", — отметил он.

Исключения из правил

Однако некоторые виды выбиваются из общей закономерности соответствия размера, частоты сердцебиений и продолжительности жизни и живут дольше. Этому существуют разные объяснения, но в целом непонятно, с чем это связано, отмечает ученый.

"Удивительное исключение, которое не находит объяснения у специалистов, занимающихся биоэнергетикой – почему маленькие породы собак живут дольше, чем большие. Хотя казалось бы, должно быть наоборот. Это может быть связано в том числе с какими-то генетическими нарушениями", — предполагает Формозов.

Также необычно долго для маленького животного живут летучие мыши. Как удалось выяснить путем кольцевания особей, некоторые виды рукокрылых живут 25-28 лет.

"Хотя для обычной мышки, грызуна такого же размера два года являются предельным возрастом. Продолжительность жизни отличается на порядок", – подчеркнул собеседник агентства.

Голые и стойкие землекопы

Другим необычным видом можно назвать обитающих в Африке голых землекопов (Heterocephalus glaber). В последние годы они являются предметом изучения исследователей из разных стран, которых привлекает не только долголетие, но и другие необычные особенности.

Например, живя в норах, землекопы научились дышать воздухом с очень низким содержанием кислорода и высоким количеством углекислоты. Не то что человек, но и другие норные грызуны в таких условиях умирают.

"Также у голых землекопов очень необычная социальная организация. Они эусоциальны (ведут общественный образ жизни с разделением обязанностей – ред.) равно как перепончатокрылые (пчелы, осы, муравьи) и термиты. То есть размножаются только отдельные особи, а большая часть остальных особей обслуживает размножающихся. Среди млекопитающих такая система обнаружена только у голых землекопов", – рассказал Формозов.

По его словам, сначала землекопы привлекли внимание ученых своей общественной структурой, а затем была обнаружена необычно долгая продолжительность жизни – до 31 года.

"Бессмертие голых землекопов сильно преувеличено. Конечно, они смертны. Но продолжительность жизни царствующих пар, которые размножаются, очень велика для грызунов таких размеров. Однако эти данные получены прежде всего в неволе, где многие животные живут значительно дольше. Этот вопрос сегодня изучается, но ни о каком бессмертии говорить не приходится", – уточнил Формозов.

Кроме того, оказалось, что у кожи землекопов чрезвычайно сильно снижена чувствительность к порезам, кислоте и ожогам. Также у них крайне низкий по сравнению с другими млекопитающими уровень заболеваемости раком.

Долгоживущий человек

Как подчеркнул ученый, достаточно высокая продолжительность жизни наблюдается и у человека. Оказывается, что люди сегодня живут в три-четыре раза дольше, чем полагается.

"Большинство млекопитающих такого же размера как человек живет гораздо меньше. Я думаю, что это связано с социальными факторами, прежде всего с развитием медицины. Всего две-три тысячи лет назад, что с биологической точки зрения является мгновением, человек жил примерно столько же, сколько и млекопитающие подобного размера, то есть 25 лет", – рассказал ученый.

Нестареющие виды

По словам руководителя программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимира Кревера, бессмертие – вопрос философский ввиду большого количества видов, у которых наблюдается "нестарение".

"Многие виды, например, размножающиеся делением можно считать бессмертными. После достижения половой зрелости особь делится – и так до бесконечности. Кроме того, есть понятие "пренебрежимое старение" или "нестарение" — это когда смертность не связана с возрастом после наступления половой зрелости", – сказал Кревер РИА Новости.

К таким видам, показывающим потенциальное бессмертие, относятся в основном обитатели морей: морские ежи, гидры, различные виды черепах, губки и некоторые рыбы.