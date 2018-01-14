Факультет космических исследований в МГУ начнет работу в 2018 году

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Факультет космических исследований в МГУ имени Ломоносова начнет полноценную работу в 2018 году, заявил на дне открытых дверей в вузе его ректор Виктор Садовничий.

"Мы открыли факультет космических исследований. Он в этом году фактически начинает полноценную работу", — сказал журналистам Садовничий.

В сообщении пресс-службы университета поясняется, что в этом году планируется впервые провести набор на программу специалитета в рамках этого факультета. Отмечается, что целью программы "Космические исследования и космонавтика" станет подготовка "высококлассных специалистов для проведения фундаментальных и прикладных космических исследований".

Представители пресс-службы университета указывают, что на настоящий момент в качестве специализаций программы выбраны дистанционное зондирование Земли, технологии виртуальной и смешанной реальности, космическая физика, изучение Луны и планет. Список направлений специализаций будет расширяться, добавляют они.

Во время обучения для студентов запланирована производственная практика в организациях космической отрасли и РАН, заключают представители пресс-службы.