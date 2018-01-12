Ученые назвали новую угрозу для длительной жизни в космосе

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Полеты в космос особым образом "растягивают" сетчатку и оптические нервы глаз, что может быть причиной ухудшения зрения у некоторых астронавтов и приводить к полной слепоте при длительной жизни в космосе, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Ophthalmology.

"Примерно 23% участников краткосрочных полетов и около половины членов долгосрочных экспедиций НАСА жаловались на проблемы со зрением и развитие дальнозоркости. Почему это так, пока не совсем ясно, и наши коллеги предполагали, что это связано с перераспределением жидкостей внутри черепа и сдавливанием мозга. Мы проверили, что происходит с самими глазами", — пишет Кристиан Отто (Chrisian Otto) из Ассоциации университетов по изучению космоса (USRA) в Хьюстоне (США) и его коллеги.

Российские и американские ученые уже много лет изучают то, как жизнь в космосе влияет на здоровье человека и работу иммунной системы людей и животных. К примеру, в 2015 году они выяснили, почему многие космонавты жалуются на проблемы со зрением в космосе, а также раскрыли тайну того, из-за чего астронавты программы "Аполлон" периодически падали и теряли равновесие на Луне.

В прошлом году космические медики обнаружили еще более тревожные изменения в работе организма людей и животных при жизни в космосе. В частности, выяснилось, что длительное пребывание в невесомости бесповоротно ослабляет мускулы спины и ведет к "округлению" сердца, а полет к Марсу может привести к заметному ухудшению в интеллектуальных способностях астронавтов из-за деструктивного действия космических лучей на мозг.

Отто и его коллеги открыли еще одну особенность жизни в условиях невесомости, негативно воздействующую на здоровье глаз космонавтов и астронавтов, обратив внимание на то, что многие астронавты жаловались не только на помутнение зрения и развитие дальнозоркости, но и имели повреждения сетчатки.

Они предположили, что отсутствие гравитации может не только менять структуру мозга, но и других тканей головы, в том числе и самих глаз. Для проверки этой теории ученые заручились поддержкой 15 астронавтов, согласившихся пройти обследования глаз перед полетом и после возвращения на Землю.

Как оказалось, жизнь в невесомости особым образом деформировала так называемый диск оптического нерва – "слепое пятно" в центре наших глаз, где пучок нейронов, исходящих из мозга, соединяется с рецепторами сетчатки. При полете в космос эта часть оптического нерва особым образом растягивается, в результате чего между сетчаткой и питающей его сетью капилляров возникает небольшой зазор.

По словам медиков, сами по себе подобные сдвиги не являются особенно опасными для здоровья глаза, однако при возвращении на Землю этот зазор почти мгновенно уменьшается и диск втягивался внутрь, когда давление внутри глаза резко падает. Это может травмировать оптический нерв, вызывать микрокровотечения и прочие проблемы с работой сетчатки.

В пользу этого говорит то, что после полета оптический диск астронавтов "распухал" и принимал форму, похожую на то, как выглядит кончик этого нерва у людей с повышенным внутричерепным давлением или при наличии глаукомы. Более того, почти половина участников эксперимента уже страдала от проблем, связанных с повреждением сетчатки, что, как считают исследователи, было напрямую вызвано их предыдущими полетами на борт МКС.

Пока не понятно, как можно бороться с этой проблемой и может ли искусственная гравитация предотвратить разрушение оптического нерва. Как надеются ученые, проведение подобных замеров непосредственно на борту МКС даст ответ на этот вопрос.