В Курчатовском институте хотят создать биологический суперклей

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Биоклей наподобие того, который вырабатывают в своем организме мидии, хотят создать ученые исследовательского центра "ГосНИИГенетика" (входит в состав Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"), сообщил в пятницу научный руководитель центра Владимир Дебабов.

"В ближайшее время мы должны заняться биоклеем. Мидии — это удивительные животные, они в морской воде приклеиваются к любому материалу с очень большой силой", — сказал он на заседании ученого совета Курчатовского института, посвященном 115-летию со дня рождения академика Игоря Курчатова.