Курчатовский институт будет изучать трансгенных животных

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Курчатовском институте скоро откроется виварий для создания и изучения трансгенных животных, сообщил в пятницу президент института Михаил Ковальчук.
Трансгенные животные — это экспериментально полученные животные, во всех клетках их организма содержится дополнительная интегрированная с хромосомами чужеродная ДНК (трансген), которая передается по наследству.
"Мы сейчас готовимся, будем его открывать, там почти все готово", — сказал Ковальчук на заседании ученого совета Курчатовского института.
Виварий создан на базе Курчатовского комплекса НБИКС-Технологий (аббревиатура от нано-, био-, инфо-, когно-, социо-).
Для содержания генетически модифицированных животных выделено 20 линий. При этом планируется, что одну шестую часть от всех организмов будут составлять так называемые SPF-животные, то есть свободные от патогенов — микроорганизмов, способных вызывать заболевания.