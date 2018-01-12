Курчатовский институт будет изучать трансгенных животных

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Курчатовском институте скоро откроется виварий для создания и изучения трансгенных животных, сообщил в пятницу президент института Михаил Ковальчук.

Трансгенные животные — это экспериментально полученные животные, во всех клетках их организма содержится дополнительная интегрированная с хромосомами чужеродная ДНК (трансген), которая передается по наследству.

"Мы сейчас готовимся, будем его открывать, там почти все готово", — сказал Ковальчук на заседании ученого совета Курчатовского института.

Виварий создан на базе Курчатовского комплекса НБИКС-Технологий (аббревиатура от нано-, био-, инфо-, когно-, социо-).

В виварии смогут одновременно "проживать" 5000 мышей, 1000 крыс, 50 кроликов или морских свинок, 200 цыплят и 1000 куриных эмбрионов. При этом каждое животное на протяжении всей жизни будет оставаться в изолированном боксе, оснащенном индивидуальной системой вентиляции.

Для содержания генетически модифицированных животных выделено 20 линий. При этом планируется, что одну шестую часть от всех организмов будут составлять так называемые SPF-животные, то есть свободные от патогенов — микроорганизмов, способных вызывать заболевания.