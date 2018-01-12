Медики рассказали, как фастфуд влияет на иммунитет

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Употребление фастфуда и другой жирной пищи в большом количестве необратимо меняет работу иммунной системы и переводит ее в постоянное состояние "чрезвычайного положения". Это может привести к развитию аллергий, диабета и аутоиммунных заболеваний, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell.

"Нездоровая диета неожиданно повысила число определенных типов иммунных клеток в крови мышей, что особенно было характерно для гранулоцитов и моноцитов. Это открытие указало на то, что подобные изменения происходят на уровне стволовых клеток в костном мозге, где формируются эти клетки", — рассказывает Анетта Крист (Anette Christ) из Боннского университета (Германия).

В последние годы ученые раскрыли множество негативных сторон западной диеты, для которой характерна жирная пища с большим количеством калорий. К примеру, специалисты обнаружили, что жирная пища способствует развитию болезни Альцгеймера и меняет работу мозга таким образом, что человек начинает есть еще больше, или что фастфуд заставляет людей забывать, что они уже ели.

Крист и ее коллеги выявили еще одно негативное свойство фастфуда, которое может влиять на здоровье человека даже после того, как он откажется от подобной пищи. Выяснить это помогло наблюдение за изменениями в работе клеток мышей, получавших нормальный и жирный корм.

Как отмечает Крист, ее команду интересовало, почему употребление жирной пищи приводит к появлению многочисленных очагов воспаления в организме людей и других млекопитающих и как можно подавить эту реакцию.

Ученые уже давно подозревают, что все дело в особой части врожденной иммунной системы, которая реагирует на внешние угрозы и в случае попадания микробов в организм переводит его в "режим чрезвычайного положения". Такое "перепрограммирование" помогает иммунитету быстрее реагировать на повторные инфекции и уничтожать их еще до того, как микробы успеют нанести серьезный вред.

Эксперименты на мышах неожиданным образом показали, что нечто похожее происходит и при употреблении фастфуда. Численность и видовое разнообразие иммунных клеток резким образом поменялись после перехода на западную диету, что привело к развитию воспалений.

Более того, употребление жирной пищи поменяло структуру белковой упаковки ДНК в клетках костного мозга, из которых формируются иммунные тельца, так что эти клетки стали более агрессивными. Это означает, что даже если мышь переставала есть жирную пищу, работа ее иммунитета необратимым образом менялась.

Открыв этот необычный феномен, ученые попытались выяснить, как именно жирная пища перепрограммирует иммунитет. Для этого они собрали группу из 120 добровольцев и проследили за тем, как менялась работа генов в их иммунных клетках при переходе на западную диету.

Выяснилось, что ключевую роль в этом процессе играл ген NLRP3, отвечающий за считывание различных сигналов из внешней среды. Как именно данный рецептор узнает о переходе на фастфуд, ученым пока не известно, но они планируют выяснить это в ближайшее время.