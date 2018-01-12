Потерянный аппарат Zuma мог быть космопланом для ЦРУ, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Потерянный при запуске американский космический аппарат Zuma мог быть экспериментальным космопланом, разрабатываемым для ЦРУ, пишет издание Space News со ссылкой на источники.
"По моему предположению, это был скорее экспериментальный, чем готовый к работе аппарат. Если бы он был рабочим, его бы запускало ULA", — заявил источник. Предприятие ULA — United Launch Alliance, образованное компаниями Boeing и Lockheed Martin, — отвечает за выведение на орбиту космических аппаратов по заказу НАСА, Пентагона и других американских правительственных ведомств.
Программу могло разрабатывать не Минобороны, а ЦРУ, которое время от времени сотрудничает с Национальным разведывательным управлением при реализации космических проектов. Эта версия объясняет молчание Пентагона, отмечает издание.
В Пентагоне ранее отказались прокомментировать инцидент в связи с секретностью миссии. Производитель ракеты-носителя компания SpaceX утверждает, что Falcon 9 работала в штатном режиме. Компания продолжает расследование.