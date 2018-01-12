Потерянный аппарат Zuma мог быть космопланом для ЦРУ, сообщили СМИ

Запуск ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал со спутником Zuma в США. 7 января 2018

Запуск ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал со спутником Zuma в США. 7 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Потерянный при запуске американский космический аппарат Zuma мог быть экспериментальным космопланом, разрабатываемым для ЦРУ, пишет издание Space News со ссылкой на источники.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал 8 января, но аппарат Zuma не смог отделиться от второй ступени и был потерян. Спутник, предназначение которого засекречено, создала компания Northrop Grumman Corp. по заказу правительства США. По данным СМИ, он стоит несколько миллиардов долларов.

"По моему предположению, это был скорее экспериментальный, чем готовый к работе аппарат. Если бы он был рабочим, его бы запускало ULA", — заявил источник. Предприятие ULA — United Launch Alliance, образованное компаниями Boeing и Lockheed Martin, — отвечает за выведение на орбиту космических аппаратов по заказу НАСА, Пентагона и других американских правительственных ведомств.

Как отмечает издание, Zuma, скорее всего, представляет собой воздушно-космический самолет или другой летательный аппарат.

Программу могло разрабатывать не Минобороны, а ЦРУ, которое время от времени сотрудничает с Национальным разведывательным управлением при реализации космических проектов. Эта версия объясняет молчание Пентагона, отмечает издание.

В Пентагоне ранее отказались прокомментировать инцидент в связи с секретностью миссии. Производитель ракеты-носителя компания SpaceX утверждает, что Falcon 9 работала в штатном режиме. Компания продолжает расследование.