Садовничий заявил, что робот никогда не заменит человека

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Робот никогда не заменит человека, но проблему роботизации отдельных видов деятельности уже сейчас должны решать университеты, заявил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий на пресс-конференции.

"Роботы в значительной степени могут выполнять систему команд, которые заложил человек. Иногда они могут из этих команд сформулировать собственные, и это создает впечатление, что он умный… Но я думаю, что в полном понимании робот, искусственный мозг не заменит человека, это нереально", — сказал Садовничий.

Он отметил, что загадки человеческого мозга, как и загадки космоса, бесконечны, при создании искусственного интеллекта невозможно учесть все те варианты, которые создала природа.

"Что касается проблемы роботизации… Она приведет, бесспорно, к тому, что изменится количество занятых в разных направлениях труда или изменится профиль этой занятости, и это должны уловить университеты", — добавил ректор.