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РИА Наука
РИА Наука

Зонд НАСА нашел следы потухших вулканов на северном полюсе Луны

14:3112.01.2018
19730
© NASA/Lunar Reconnaissance Orbiter/SETI Institute/Mars Institute/Pascal LeeЛавовые трубки в кратере Филолай на северном полюсе ЛуныЛавовые трубки в кратере Филолай на северном полюсе Луны
© NASA/Lunar Reconnaissance Orbiter/SETI Institute/Mars Institute/Pascal Lee

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Зонд LRO обнаружил в кратере Филолай на северном полюсе Луны следы нескольких лавовых трубок, через которые горячая магма попадала на поверхность спутницы Земли в ее далекой юности и где сегодня может присутствовать вода, сообщает Институт поиска внеземных цивилизаций SETI.

Новорожденная Луна
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
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"Текущее качество снимков пока не позволяет нам со 100% уверенностью говорить, что это действительно лавовые трубки, однако об этом говорят размеры этих структур, их форма и геологические свойства. Если там построить базу, то у нас будет не только вода, но и красивый вид на Землю – в отличие от места посадки "Аполлонов", наша планета будет висеть не над головой, а парить над горизонтом у юго-восточной кромки кратера", — рассказывает Паскаль Ли (Pascal Lee) из Исследовательского центра НАСА имени Эймса (США).

Считается, что Луна образовалась в результате столкновения Тейи, протопланетного тела, с "зародышем" Земли. Столкновение привело к выбросу материи Тейи и прото-Земли в космос, из которой и была "слеплена" Луна. Этот катаклизм считался причиной того, почему ее недра и поверхность практически лишены воды.

В первые несколько миллионов лет после своего формирования Луна представляла собой раскаленный шар из полужидкой магмы, на поверхности которого постоянно происходили мощнейшие извержения, а атмосфера состояла из "адской" смеси паров металлов и других веществ, разогретой до температуры в 1700 градусов Цельсия. Следы их существования сегодня сохранились в виде так называемых "лунных морей" – гигантских равнин, возникших в результате масштабных излияний магмы на поверхность спутницы Земли.

Космическое явление - суперлуние
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ученые раскрыли следы гигантского извержения вулканов на Луне

Извержения вулканов на Земле, как отмечает Ли, часто приводят к формированию так называемых лавовых трубок – своеобразных тоннелей внутри их выбросов, возникающих из-за неравномерного застывания магмы при ее попадании на поверхность Земли и контакте с воздухом.

Такие трубки часто становятся красивыми пещерами и гротами после засыпания вулкана, а их аналоги на Марсе и других планетах сегодня считаются идеальным местом для постройки баз и колоний. Для этого есть две простых причины – в них могут скрываться обширные запасы воды, и их стенки будут защищать жителей станций от космических лучей и других форм радиации.

Ученые, как рассказывает Ли, уже находили сотни подобных структур в умеренных и экваториальных широтах Луны, однако на ее полюсах, где, как показал российский инструмент LEND на борту зонда LRO, скрываются обширные запасы воды, их раньше никогда не находили.

Восточное море, своеобразный «кратер-колизей», возникший на Луне 3,8 миллиарда лет назад
© NASA / GSFC Scientific Visualization Studio
Ученые раскрыли загадку того, как возникли "колизеи" на Луне

Первый набор подобных трубок был найден учеными из НАСА и Института поиска внеземных цивилизаций SETI на снимках LRO, полученных во время пролета над кратером Филолай, расположенном в окрестностях северного полюса Луны.

Это открытие, по словам планетолога, интересно не только само по себе, но и по той причине, что Филолай является относительно молодым кратером – он возник примерно 1,1 миллиарда лет назад, намного позже того времени, когда недра Луны остыли и ее вулканы перестали извергаться. Изучение лавовых трубок в его недрах, как надеются астрономы, прольет свет на то, когда именно это произошло и выяснить, какие процессы могли разогревать спутницу Земли в первые 1-2 миллиарда лет ее существования.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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alzar2008
Наивные! Там уже кто-то раньше землян поселился.
15:52
12.01.2018
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