Космический факультет МГУ открывает программы специалитета

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В 2018 году на факультет космических исследований МГУ начнут принимать студентов на программы специалитета, сообщил на пресс-конференции ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

"Факультет был создан в прошлом году и в первый год сумел только открыть возможность обучаться магистрам… Обучаются на этом факультете по трем направлениям: дистанционное зондирование Земли… это виртуальная реальность, поведение человека в невесомости, восприятие им Земли, невесомости, это новый мир, некая новая возможность ощущать в космосе… это экономика, управление космическими программами, полетами", — сказал Садовничий.

Он отметил, что сейчас космическая тематика приобретает особое значение, в том числе и потому, что в космос приходит бизнес.

"В этом году на этот факультет мы будем принимать уже специалистов", — добавил ректор, отметив, что программы будут рассчитаны на шесть лет обучения.