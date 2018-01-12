Ученые рассказали, почему собаки и кошки не должны есть сырое мясо

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Мода на кормление кошек и собак сырым мясом является крайне опасной для самих питомцев и их хозяев, так как она способствует распространению болезнетворных бактерий и паразитов, говорится в статье, опубликованной в журнале Vet Record.

"Несмотря на то, что мы изучили крайне небольшой набор продуктов, нам стало вполне очевидно, что коммерческие варианты "сырой диеты" для домашних животных часто содержат в себе споры различных болезнетворных микробов и яйца паразитов. Съев такой корм, животное может передать их другим питомцам и хозяевам, что делает их опасными для всех окружающих", — рассказывает Паул Овергау (Paul Overgaauw) из университета Утрехта (Нидерланды).

В последние два десятилетия в странах Запада и в некоторых других уголках мира начала распространяться мода на "сырую" диету, которую любители здорового образа жизни сегодня распространяют не только на себя, но и на питомцев. Переход на "естественную" пищу, как считают сторонники этой диеты, должны продлить жизнь собакам и кошкам и защитить их от рака и других болезней, связанных с метаболизмом и неправильным питанием.

Как отмечает Овергау, ученым за все это время так и не удалось найти никаких осязаемых плюсов от подобной диеты – в лучшем случае, она никак не влияла на здоровье кошек и собак, а в худшем – приводила к развитию проблем с желудком, щитовидной железой, травмам зубов и другим проблемам со здоровьем.

Овергау и его команда раскрыли еще одно негативное свойство подобной диеты для домашних питомцев, закупив три десятка порций самых популярных видов таких кормов и изучив то, что в них содержится.

Выводы оказались очень неутешительными – примерно четвертая часть образцов содержала в себе споры болезнетворных штаммов кишечной палочки, около 20% из них были заражены сальмонеллой, и еще около трети содержали в себе споры и яйца различных одноклеточных и многоклеточных паразитов, в том числе токсоплазмы, "зомби-паразита" кошек. Лишь 14% кормов не содержало в себе споры болезнетворных организмов.

"Вдобавок, кошки и собаки, питающиеся подобной пищей, чаще заражаются супербактериями, стойкими к действию антибиотиков, чем домашние питомцы на обычной диете, что может угрожать не только их здоровью, но и благосостоянию всего общества в целом", — заключает ученый.