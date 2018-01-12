"Хаббл" нашел в созвездии Ориона целый выводок "темнейших звезд"

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" обнаружила в гигантских звездных яслях в созвездии Ориона почти два десятка коричневых карликов – крайне тусклых "неудавшихся звезд", чьей массы не хватило для запуска термоядерных реакций в их недрах, сообщает сайт проекта.

"Эти звезды настолько холодные, что в их атмосфере может формироваться водяной пар, благодаря которому, собственно, мы и смогли их найти. Вода является универсальным индикатором не только коричневых карликов, но и всех остальных холодных объектов – чем ниже их температура и масса, тем сильнее их будет выдавать пар", — рассказывает Массимо Роберто (Massimo Roberto) из Института космического телескопа в Балтиморе (США).

Коричневыми карликами, первые из которых были найдены в 1995 году, астрономы называют переходные объекты между звездами и планетами. Масса таких несостоявшихся звезд — менее 7% от веса Солнца — слишком мала для возникновения термоядерной реакции в их недрах. Поэтому коричневые карлики постепенно угасают и охлаждаются.

За последние годы ученые открыли ряд необычных черт коричневых карликов – наличие погоды на них, свинцовых и минеральных "облаков" и ряда других свойств, которые заставили многих астрономов считать, что они на самом деле являются очень крупными планетами, а не звездами.

В большинстве случаев, как отмечает Роберто, поиском и изучением таких объектов занимаются инфракрасные телескопы, так как коричневые карлики, остаются почти невидимыми для телескопов, работающих в основном в оптическом диапазоне. Научная команда "Хаббла" разработала новую методику ведения наблюдений и анализа уже полученных снимков, которая, как они надеются, поможет их телескопу найти сотни подобных "темнейших звезд".

© NASA , ESA, and G. Strampelli (STScI) Коричневые карлики и планеты, найденные "Хабблом" в Туманности Ориона © NASA , ESA, and G. Strampelli (STScI) Коричневые карлики и планеты, найденные "Хабблом" в Туманности Ориона

Ученые обратили внимание на то, что коричневые карлики и достаточно горячие планеты-гиганты имеют одну общую черту – их атмосфера содержит в себе большие количества водяного пара, который излучает не свет или радиоволны, а тепловое излучение в ближней части ИК-спектра. Из-за присутствия больших количеств воды в атмосфере Земли, подобное излучение будет незаметным даже для самых мощных наземных телескопов, однако "Хаббл" и другие космические обсерватории, способные наблюдать за такими волнами, должны хорошо их видеть.

Руководствуясь этой идеей, ученые попытались найти подобные объекты в туманности Ориона – крупнейших "звездных яслях" Галактики, расположенных примерно в 1500 световых годах от Земли и протянувшихся на несколько сотен световых лет.

Как показали первые же наблюдения, эта методика поиска "темнейших звезд" и ярчайших планет оказалась чрезвычайно эффективной. Роберто и его коллеги открыли 19 крайне тусклых коричневых карликов, два из которых являются частью причудливой двойной звездной системы, пару планет, "катапультированных" из их звездной системы и вращающихся друг вокруг друга, а также пару из коричневого карлика и газового гиганта.

Подобным же образом, как отмечает Роберто, можно искать планеты и коричневые карлики в архивах наблюдений "Хаббла", накопленных за последние 26 лет, где могут скрываться сотни и тысячи подобных объектов, занимающих промежуточное положение между настоящими светилами и планетами.