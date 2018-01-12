NASA показало видео "полета" сквозь Туманность Ориона

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. NASA опубликовало видео "полета" сквозь Туманность Ориона, яркость которой позволяет увидеть ее из любой точки Земли.

При создании проекта были использованы данные, собранные космическими телескопами "Хаббл" и "Спитцер", которые производят наблюдения в инфракрасном диапазоне. Специалисты сопоставили два изображения и добавили рисунку объемности, тем самым показав космический объект "изнутри".

Туманность Ориона — самая яркая диффузная туманность, поверхность которой более чем в четыре раза превышает площадь полной Луны. Она находится на расстоянии около 1344 световых лет от Земли и имеет 33 световых года в поперечнике.