Орбиту МКС скорректируют 17 января

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют 17 января для формирования баллистических условий для выведения на орбиту и стыковки с МКС грузового корабля "Прогресс МС-08", сообщает в пятницу Роскосмос.

"В соответствии с программой полёта Международной космической станции (МКС) 17 января 2018 года запланировано проведение коррекции орбиты МКС. Для выполнения манёвра в 23:15 мск будет включена двигательная установка транспортного модуля "Звезда", — говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости представитель подмосковного Центра управления полетами, по предварительным расчетным данным, двигательная установка отработает 22 секунды. "В результате средняя высота полета МКС увеличится на примерно 600 метров и составит 404,4 километра", — добавил собеседник агентства.

Космический грузовик "Прогресс МС-08" планируют впервые в истории запустить к станции по укороченной двухвитковой схеме 11 февраля 2018 года. Он сможет добраться до станции чуть более, чем за три часа. После отработки этой технологии её предполагается использовать и для пилотируемых кораблей "Союз".

Изначально по новой схеме планировалось отправить "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года, но автоматика отменила пуск. Старт перенесли на резервную дату — 14 октября, когда баллистические условия уже не позволяли отправить грузовик по новой схеме. "Прогресс МС-07" добрался до станции по стандартной схеме за двое суток.

Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является полет по четырехвитковой схеме, который занимает порядка шести часов.