РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые назвали первый признак развития болезни Альцгеймера

10:4912.01.2018
(обновлено: 12:10 12.01.2018)
0128381
© Fotolia / decade3dБазальные ганглииБазальные ганглии
© Fotolia / decade3d

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Первым признаком развития болезни Альцгеймера оказалось постоянное беспокойство – при появлении белковых бляшек в клетках мозга настроение человека начинает резко портиться, и он впадает в бесконечную депрессию, говорится в статье, опубликованной в American Journal of Psychiatry.

Синапс
© Fotolia / psdesign1
Ученые: болезнь Альцгеймера может распространяться при переливании крови
"Собранные нами данные показывают, что депрессия и постоянное беспокойство являются первыми симптомами развития болезни Альцгеймера, которые возникают еще до того, как когнитивные способности ее носителя начинают ухудшаться. Если это подтвердят последующие исследования, то это открытие поможет нам в ранней диагностике и лечении этого недуга", — заявила Нэнси Донован (Nancy Donovan) из Гарвардского университета (США).

Считается, что болезнь Альцгеймера вызывается накоплением в нейронах патогенного вещества — белка бета-амилоида. Он образуется из "обрезков" белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке молекул этого белка приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток.

В последние два года биологи заметно продвинулись в понимании того, что вызывает эту болезнь и что она собой представляет. К примеру, они выяснили, что болезнь Альцгеймера может быть заразной, обнаружили, что бляшки бета-амилоида могут быть важной частью врожденной иммунной системы, а также нашли несколько перспективных методов лечения.

Несмотря на такой прогресс, ученым, как отмечает Донован, пока не удалось создать эффективное лекарство. Как правило, такие препараты работают только во время экспериментов на животных и не помогают человеку или же могут затормозить развитие болезни только на самых ранних этапах.

Нейроны в головном мозге человека
© Fotolia / SSilver
Ученые МГУ нашли способ остановить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Дополнительная проблема заключается в том, что все видимые проявления болезни Альцгеймера, такие как потеря способности запоминать новую информацию и ухудшение когнитивных функций, возникают лишь на последних этапах ее развития, когда в мозге человека уже накопилось много бета-амилоида, с которым лекарства не могут справиться.

Донован и ее коллеги, наблюдая за тремя сотнями добровольцев в возрасте от 60 до 90 лет, находившихся на момент начала эксперимента в здравом уме и памяти, раскрыли общую для всех носителей легких форм болезни Альцгеймера черту – беспокойство. 

Наблюдая за тем, как менялось состояние мозга и поведение добровольцев на протяжении пяти лет, гарвардские медики попытались понять, как развитие болезни Альцгеймера меняет психику человека.

Алексей Белогуров
© Фото : Предоставлено пресс-службой ИБХ РАН
Биохимик: лекарство от рассеянного склероза появится через 2-3 года

Как оказалось, даже небольшое количество бляшек бета-амилоида в гиппокампе (центре памяти) и других регионах мозга сопровождалось резким ухудшением самочувствия. В большинстве случаев пожилые люди впадали в депрессию, связанную с постоянной и необъяснимой тревогой, острота которой усиливалась по мере накопления белкового "мусора" в нейронах.

Эта черта больных, по мнению Донован, позволяет предсказывать развитие болезни Альцгеймера еще до появления первых признаков угасания ума и памяти и лечить ее еще до того, как она нанесет непоправимый ущерб.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена