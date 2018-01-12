Ученые нашли способ затормозить старение мозга

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Исследователи из Стэнфордского университета провели опыты с переливанием крови мышам и обнаружили процессы, вызывающие у грызунов преждевременное старение, сообщает портал Science News. Описание эксперимента доступно на ресурсе Biorxiv.

В ходе исследования биологи изучили активность генов в старых клетках гемато-энцефалического бареьра, отделяющего кровеносную систему в мозге от нервных клеток. Ученые вводили плазму крови старых мышей в череп молодых грызунов и анализировали влияние инъекции на гиппокамп — наиболее уязвимую для нейродегенеративных болезней область мозга.

Выяснилось, что после переливания в клетках барьера активируются гены, отвечающие за синтез белка VCAM1. У молодых мышей появились признаки нарушения работы мозга, воспаления, упала также "рождаемость" новых нервных клеток. На старых же млекопитающих инъекция такого эффекта не оказала.

Ученые предполагают, что блокировка белка VCAM1 может помочь предотвратить преждевременное старение мозга. Уже для генетически модифицированных молодых грызунов плазма старых мышей не столь опасна, нейродегенерацию также удалось остановить с помощью антител. Результаты эксперимента, как считают биологи, могут быть полезны для разработки антивозрастной терапии, воздействующей на барьер между кровеносной системой и нервными клетками.