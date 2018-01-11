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Археологи нашли в Египте древнейшую "канцелярию" фараонов

15:5811.01.2018
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкХрам Гора в БехдетеХрам Гора в Бехдете
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Американские и египетские археологи нашли на территории Бехдета, столицы Южного царства, пока древнейшую "канцелярию" фараонов, в которой хранились сокровища и работали чиновники времен пятой династии Древнего Египта, сообщает Министерство по делам древностей Египта.

Реставрированный пирамидион у подножия пирамиды Снофру в Дашуре
CC BY 3.0 / Ivrienen /
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Этот комплекс, как отметил Мостафа Вазири (Mostafa Waziri), текущий глава Высшего совета по делам древностей, на настоящий момент является самым древним следом существования цивилизации в Бехдете, и он отодвигает время его основания на несколько столетий назад.

Город Бехдет был столицей Южного Царства Древнего Египта до объединения двух царств, и оставался одним из крупнейших центров силы на протяжении почти всей истории этой цивилизации. Как предполагают ученые, он мог быть основан еще в прединастический период, но Бехдет стал политическим центром только во времена 6 династии, в 24-23 веках до нашей эры, когда на его территории были сооружены мастабы, кирпичные гробницы знати, и другие крупные сооружения, следы которых сохранились до наших дней.

Изначально само поселение не привлекало внимания археологов, так как рядом с ним уже в эллинистический период был построен роскошный храм Гора, который дожил до нашего времени почти в первозданном виде. Только в середине 20 века ученые обнаружили, что под холмами рядом с этим культовым сооружением скрывается целый древнеегипетский город, сохранивший в себе почти три тысячи лет непрерывной истории древней цивилизации.

Активные раскопки на территории Бехдета были начаты в 2001 году командой американских и египетских археологов, возглавляемой Надин Мёллер (Nadine Moeller) из университета Чикаго (США). За это время ученые откопали на территории города множество жилых зданий, амбар и различные административные помещения, построенные во времена правления 6 династии Древнего Царства и ее наследников.

Экспедиция ЦЕИ РАН, нашедшая мумию с золотой маской в Фаюмском оазисе. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Ксения Никольская
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Последним и, как заявила сама Меллер, самым крупным и важным открытием ее команды стало обнаружение административного комплекса, построенного на территории Бехдета во времена фараона Джедкара Исеси, правившего в 2414-2375 годах до нашей эры. По ее словам, открытие этого комплекса позволяет египтологам объяснить несколько странностей, связанных с многочисленными экспедициями Джедкара Исеси на восток, где "повелитель двух домов" искал новые источники драгоценных металлов и других ресурсов.

Сама "канцелярия", как считает археолог, служила своеобразным "складом" и перевалочным пунктом для тех сокровищ и образцов пород, которые фараон добывал во время своих походов в восточные пустыни. В пользу этого говорит омножество артефактов из разных уголков Синая, побережья Красного моря и прочих уголков Ближнего Востока и Африки, которые были найдены в этом комплексе, а также сохранившиеся в нем записи об участниках экспедиций и ее руководителях.

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