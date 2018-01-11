Археологи нашли в Египте древнейшую "канцелярию" фараонов

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Американские и египетские археологи нашли на территории Бехдета, столицы Южного царства, пока древнейшую "канцелярию" фараонов, в которой хранились сокровища и работали чиновники времен пятой династии Древнего Египта, сообщает Министерство по делам древностей Египта.

Этот комплекс, как отметил Мостафа Вазири (Mostafa Waziri), текущий глава Высшего совета по делам древностей, на настоящий момент является самым древним следом существования цивилизации в Бехдете, и он отодвигает время его основания на несколько столетий назад.

Город Бехдет был столицей Южного Царства Древнего Египта до объединения двух царств, и оставался одним из крупнейших центров силы на протяжении почти всей истории этой цивилизации. Как предполагают ученые, он мог быть основан еще в прединастический период, но Бехдет стал политическим центром только во времена 6 династии, в 24-23 веках до нашей эры, когда на его территории были сооружены мастабы, кирпичные гробницы знати, и другие крупные сооружения, следы которых сохранились до наших дней.

Изначально само поселение не привлекало внимания археологов, так как рядом с ним уже в эллинистический период был построен роскошный храм Гора, который дожил до нашего времени почти в первозданном виде. Только в середине 20 века ученые обнаружили, что под холмами рядом с этим культовым сооружением скрывается целый древнеегипетский город, сохранивший в себе почти три тысячи лет непрерывной истории древней цивилизации.

Активные раскопки на территории Бехдета были начаты в 2001 году командой американских и египетских археологов, возглавляемой Надин Мёллер (Nadine Moeller) из университета Чикаго (США). За это время ученые откопали на территории города множество жилых зданий, амбар и различные административные помещения, построенные во времена правления 6 династии Древнего Царства и ее наследников.

Последним и, как заявила сама Меллер, самым крупным и важным открытием ее команды стало обнаружение административного комплекса, построенного на территории Бехдета во времена фараона Джедкара Исеси, правившего в 2414-2375 годах до нашей эры. По ее словам, открытие этого комплекса позволяет египтологам объяснить несколько странностей, связанных с многочисленными экспедициями Джедкара Исеси на восток, где "повелитель двух домов" искал новые источники драгоценных металлов и других ресурсов.

Сама "канцелярия", как считает археолог, служила своеобразным "складом" и перевалочным пунктом для тех сокровищ и образцов пород, которые фараон добывал во время своих походов в восточные пустыни. В пользу этого говорит омножество артефактов из разных уголков Синая, побережья Красного моря и прочих уголков Ближнего Востока и Африки, которые были найдены в этом комплексе, а также сохранившиеся в нем записи об участниках экспедиций и ее руководителях.