Ученые предложили освещать Заполярье спутниками-отражателями

Вид на Землю из космоса. Архивное фото

Вид на Землю из космоса. Архивное фото

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ученые Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" предложили освещать Заполярные районы России с помощью специальных спутников-отражателей, следует из доклада, который ученые собираются представить на "Королёвских чтениях" в Москве.

"Для освещения заполярных районов России в зимний период предлагается использовать отраженный от спутников-осветителей световой поток", — говорится в тезисах доклада, опубликованных на сайте "Чтений".

В качестве отражателей на каждом спутнике будет использоваться мембранный диск радиусом 50 метров, соединенного с корпусом спутника центральной жесткой вставкой радиусом пять метров. Мембрана будет изготовлена из алюминизированной полиамидной пленки толщиной 0,0001 сантиметра.