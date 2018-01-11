На угольном разрезе в Кузбассе нашли останки пещерного льва

КЕМЕРОВО, 11 янв — РИА Новости. Работники Моховского угольного разреза в Кемеровской области нашли останки пещерного льва Ледникового периода, сообщила в четверг пресс-служба ОАО "УК "Кузбассразрезуголь".

"Останки древнего существа обнаружили при проведении вскрышных работ в забое. По заключению ученых-палеонтологов, найденные останки принадлежат пещерному льву, который является подвидом современного льва и вымер ориентировочно 10 тысяч лет назад", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кости хищника Ледникового периода, возраст которых составляет более 30 тысяч лет, прекрасно сохранились. Горняки передали их специалистам Кемеровского областного краеведческого музея. В ближайшее время для детального изучения уникальной находки в Кузбасс приедут эксперты Палеонтологического института имени Борисяка Российской академии наук.

"Это очень большая редкость, ни в одной музейной коллекции Сибири вообще нет останков пещерного льва. Это бесценный подарок горняков Моховского разреза не только нашему музею и Кемеровской области. Эта находка очень важна для всех ученых, занимающихся палеонтологией и изучением Ледникового периода", — цитируются в сообщении слова заведующего отделом научных исследований и экспедиций Кемеровского областного краеведческого музея Дмитрия Слободина.

"Кузбассразрезуголь" на протяжении нескольких лет сотрудничает с областным краеведческим музеем. Так, здесь хранится найденный в январе 2015 года на Караканском поле Моховского разреза каменный диск, о происхождении которого до сих пор ведут дискуссию ученые и уфологи. Сюда же были переданы окаменевшие стволы древних деревьев — кордаиты, возраст которых, как и диска, более 260 миллионов лет.

В августе 2015 года генеральный директор УГМК Андрей Козицын передал в дар Кемеровскому краеведческому музею уникальную коллекцию минералов Урала и Сибири, а также современное выставочное оборудование, в том числе интерактивные витрины с бронированными стеклами и 3D-изображением.

"Кузбассразрезуголь" — крупнейшая компания в Кемеровской области и РФ, специализирующаяся на добыче угля открытым способом. В ее состав входят Кедровский, Моховский, Бачатский, Краснобродский, Талдинский, Калтанский угольные разрезы и шахта "Байкаимская". Моховский — самый протяженный разрез в Кузбассе — расположен на землях трех районов области, является единственным предприятием открытой угледобычи на Кольчугинском руднике, образован в 1966 году.