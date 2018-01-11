Эскизный проект спутников-ретрансляторов "Луч-5М" разработают в 2018 году

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эскизный проект модернизации российской системы спутников-ретрансляторов "Луч" за счет ввода в эксплуатацию новых аппаратов "Луч-5М" планируется разработать в 2018 году, сообщает предприятие-производитель спутников "ИСС имени Решетнева".

"Компания "ИСС" приступила к выполнению опытно-конструкторской работы "Луч-5М" в соответствии с Федеральной космической программой России на 2016-2025 годы и госконтрактом, подписанным с госкорпорацией "Роскосмос". В течение 2018 года компании предстоит разработать эскизный проект на модернизацию многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч", — говорится на сайте компании.

Новые спутники "Луч-5М" придут на смену действующим сегодня в орбитальной группировке аппаратам "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В".

Система "Луч" обеспечивает связь низкоорбитальных объектов космической техники с наземными пунктами управления и анализа информации, контроль состояния средств выведения в ходе запусков. Кроме того, через спутники-ретрансляторы осуществляется передача потребителям корректирующих сигналов системы ГЛОНАСС, а также приём и передача на наземные приёмные пункты информации от аварийных буёв системы Коспас-Сарсат и информации от автоматизированных платформ сбора данных Росгидромета.