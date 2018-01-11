Ученые выяснили, почему люди толстеют зимой

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подкожный жировой слой способен уменьшаться под воздействием солнечного света. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В ходе клинических испытаний ученые проанализировали реакцию биоинженерных моделей жировых клеток при дневном свете. Эксперимент проводился с целью поиска новых методов лечения пациентов с диабетом первого типа, однако специалисты сделали неожиданное открытие.

Выяснилось, что солнечные лучи определенной длины проникают под кожу и воздействуют на липидные капли, заставляя их уменьшаться и выходить из жировых клеток.

"Другими словами, наши клетки перестают хранить большое количество жира", — пояснил один из авторов исследования, профессор фармакологии Питер Лайт.

Как поясняют исследователи, полученные данные говорят о том, что недостаток солнечного света, характерный для северного климата, заставляет организм накапливать липиды и приводит к ежегодному "зимнему" набору веса.

Ученые подчеркивают, что их открытие положит начало созданию новых упрощенных процедур для потери веса. Тем не менее пока специалисты не рекомендуют применять этот метод самостоятельно, поскольку необходимая для похудения интенсивность и продолжительность воздействия солнечного света еще не определены.