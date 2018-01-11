РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи: бабочки появились на Земле намного раньше цветов

12:2211.01.2018
06600
© Фото : Hossein RajaeiТак могли выглядеть первые бабочки Земли, жившие в Германии около 200 миллионов лет назадТак могли выглядеть первые бабочки Земли, жившие в Германии около 200 миллионов лет назад
© Фото : Hossein Rajaei

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Палеонтологи обнаружили отпечатки тела потенциально первой бабочки мира, жившей на Земле примерно 200 миллионов лет назад, задолго до появления первых цветковых растений, и похожей по своему облику на примитивную моль, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Так художник представил себе насекомое, опыляющее голосеменное растение
© Фото : Enrique Peñalver
Насекомые опыляли растения до появления цветков, заявляют ученые
"Наше открытие показывает, что бабочки и их хоботок появились примерно на 70 миллионов лет раньше, чем считалось ранее. Это говорит о том, что их появление на Земле не было обязательно связано с эволюцией цветковых растений – хоботок, скорее всего, играл какую-то другую роль в их жизни до появления первых порций нектара", — рассказывает Бас ван де Схотбрюге (Bas van de Schootbrugge) из университета Утрехта (Нидерланды).

Достаточно долгое время ученые считали, что бабочки и многие другие насекомые, чья жизнь сегодня зависит от цветочных растений, появились примерно 150-120 миллионов лет назад, в то время, когда их "кормовая база" только начала осваивать планету и вытеснять голосеменные растения из многих экологических ниш.

Относительно недавно ученые начали сомневаться в этом, обнаружив кусочки янтаря, в которых были заточены жуки, помогавшие саговникам переносить свою пыльцу и похожие на современных насекомых, которые занимаются тем же самым, но уже для цветковых растений. Это указало на то, что подобные "взаимовыгодные отношения" могли быть изобретены папоротниками и прочими голосеменными растениями, а не их цветочными конкурентами.

Реконструкция облика первого цветка на Земле
© Hervé Sauquet & Jürg Schönenberger
Ученые выяснили, как выглядел первый цветок Земли

Ван де Схотбрюге и его коллеги нашли новые доказательства в пользу того, что первые опылители и потребители нектара и прочих "приманок" растений появились гораздо раньше, чем на Земле расцвели первые цветы, изучая образцы пород, сформировавшиеся на территории Германии примерно 200 миллионов лет назад, в начале юрского периода.

В этих породах ученые нашли множество мелких зерен странной формы, которые, как показал их анализ под микроскопом, оказались чешуйками крыльев одной из первых бабочек Земли, похожей, если судить по форме и составу этих кусочков их тела, на современную моль из семейства Acanthopteroctetidae. Они считаются сегодня одними из самых примитивных и древних бабочек и встречаются лишь в некоторых уголках Северной Америки и в Крыму.

Тюльпан Siphusauctum lloydguntheri, живший на дне морей Земли 500 миллионов лет назад
© Фото : Julien Kimmig | KU News Service
Ученые нашли в США одного из первых многоклеточных существ Земли

Подобное родство, как считают ученые, раскрывает историю эволюции первых бабочек. Взрослые особи этих насекомых живут относительно недолго, и в конце триасового периода, когда на Земле господствовал засушливой климат, главной угрозой для их выживания был не недостаток еды, а отсутствие воды.

Вполне возможно, что хоботок у них развился изначально для максимально эффективной добычи влаги и капель росы из укромных уголков на листьях растений или их сока, и только потом они "научились" пользоваться им для добычи нектара из первых цветков Земли. В пользу этого, как заключает Ван де Схотбрюге, говорит то, что подобным образом ведут себя самые примитивные виды моли, существующие сегодня на нашей планете.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена