Палеонтологи: бабочки появились на Земле намного раньше цветов

Так могли выглядеть первые бабочки Земли, жившие в Германии около 200 миллионов лет назад

Так могли выглядеть первые бабочки Земли, жившие в Германии около 200 миллионов лет назад

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Палеонтологи обнаружили отпечатки тела потенциально первой бабочки мира, жившей на Земле примерно 200 миллионов лет назад, задолго до появления первых цветковых растений, и похожей по своему облику на примитивную моль, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Наше открытие показывает, что бабочки и их хоботок появились примерно на 70 миллионов лет раньше, чем считалось ранее. Это говорит о том, что их появление на Земле не было обязательно связано с эволюцией цветковых растений – хоботок, скорее всего, играл какую-то другую роль в их жизни до появления первых порций нектара", — рассказывает Бас ван де Схотбрюге (Bas van de Schootbrugge) из университета Утрехта (Нидерланды).

Достаточно долгое время ученые считали, что бабочки и многие другие насекомые, чья жизнь сегодня зависит от цветочных растений, появились примерно 150-120 миллионов лет назад, в то время, когда их "кормовая база" только начала осваивать планету и вытеснять голосеменные растения из многих экологических ниш.

Относительно недавно ученые начали сомневаться в этом, обнаружив кусочки янтаря, в которых были заточены жуки, помогавшие саговникам переносить свою пыльцу и похожие на современных насекомых, которые занимаются тем же самым, но уже для цветковых растений. Это указало на то, что подобные "взаимовыгодные отношения" могли быть изобретены папоротниками и прочими голосеменными растениями, а не их цветочными конкурентами.

Ван де Схотбрюге и его коллеги нашли новые доказательства в пользу того, что первые опылители и потребители нектара и прочих "приманок" растений появились гораздо раньше, чем на Земле расцвели первые цветы, изучая образцы пород, сформировавшиеся на территории Германии примерно 200 миллионов лет назад, в начале юрского периода.

В этих породах ученые нашли множество мелких зерен странной формы, которые, как показал их анализ под микроскопом, оказались чешуйками крыльев одной из первых бабочек Земли, похожей, если судить по форме и составу этих кусочков их тела, на современную моль из семейства Acanthopteroctetidae. Они считаются сегодня одними из самых примитивных и древних бабочек и встречаются лишь в некоторых уголках Северной Америки и в Крыму.

Подобное родство, как считают ученые, раскрывает историю эволюции первых бабочек. Взрослые особи этих насекомых живут относительно недолго, и в конце триасового периода, когда на Земле господствовал засушливой климат, главной угрозой для их выживания был не недостаток еды, а отсутствие воды.

Вполне возможно, что хоботок у них развился изначально для максимально эффективной добычи влаги и капель росы из укромных уголков на листьях растений или их сока, и только потом они "научились" пользоваться им для добычи нектара из первых цветков Земли. В пользу этого, как заключает Ван де Схотбрюге, говорит то, что подобным образом ведут себя самые примитивные виды моли, существующие сегодня на нашей планете.