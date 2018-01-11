НАСА переименовало телескоп "Свифт" в честь его умершего создателя

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Рентгеновская орбитальная обсерватория "Свифт" была названа в честь Нила Герельса, одного из ведущих астрофизиков США и первого научного руководителя этого космического телескопа, умершего в феврале 2017 года, сообщает Space.com

"Даже после завершения основной миссии, "Свифт" продолжал оставаться главным инструментом человечества для изучения самых разных переменных и кратковременных источников электромагнитных волн. Идеи Нила и его лидерские качества были критически важны для расширения нашего понимания того, как различные объекты в космосе могут меняться со временем", — заявил Пол Герц (Paul Hertz), глава Астрофизического департамента НАСА.

Космическая обсерватория "Свифт" — совместный проект США, Италии и Великобритании, была запущена в ноябре 2004 года. Основная задача "Свифта" — изучение гамма-всплесков, природа которых остается пока загадкой для ученых. Для этого на борту аппарата установлены три телескопа, работающие в гамма-, рентгеновском и ультрафиолетовом и оптическом диапазонах.

Главная особенность обсерватории заключается в том, что она может моментально реагировать на появление коротких гамма-всплесков и детально изучать их без помощи и вмешательства человека, очень быстро поворачивая "нужным" телескоп в ту сторону, где произошла вспышка. За все время своей работы он открыл более тысячи подобных всплесков и значительно расширил представления ученых об их природе и возможных источниках, а также первым "увидел" следы слияния двух нейтронных звезд в галактике NGC 4993.

Первый научный руководитель "Свифта" и главный идеолог его разработки, Нил Герельс (Neil Gehrels), умер в феврале прошлого года. Сегодня НАСА приняло решение назвать его именем его главное детище, которое теперь будет называться "обсерватория "Свифт" имени Нила Герельса" (Neil Gehrels Swift Observatorу).