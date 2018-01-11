НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Ученые доказали, что хронический социальный стресс вызывает изменения в работе многих нейрохимических систем мозга, что приводит к подавлению иммунитета и даже развитию злокачественных опухолей, сообщает в четверг пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН).

Ученые ИЦиГ СО РАН и Института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН по результатам комплексного исследования подтвердили, что состояние хронического социального стресса, знакомое многим современным людям, оказывает серьезное негативное влияние на организм. Механизмы этого воздействия ученые детально описали в статье Журнала высшей нервной деятельности имени И.П. Павлова.

"Сейчас исследователи могут с уверенностью сказать, что хронический социальный стресс является мощным психопатогенным фактором. Он вызывает изменения в работе многих нейрохимических систем мозга, вплоть до изменений экспрессии генов. В результате формируется психоэмоциональное расстройство, которое длительно сохраняется, запуская целый каскад изменений в организме", — говорится в сообщении.

Так, у мышей, которых продолжительное время вводили в состояние социального стресса, отмечалось развитие смешанного тревожно-депрессивного расстройства, сопровождавшееся нарушениями в работе иммунной системы и даже стимуляцией процессов канцерогенеза (зарождения и развития опухолей).

"Можно сказать, что нами разработан экспериментальный подход для моделирования психогенного иммунодефицита, вызванного хроническим эмоциональным социальным стрессом. В дальнейшем, такую модель можно использовать для разработки методов его фармакологической коррекции", — приводятся в сообщении слова автора экспериментальной модели и руководителя исследований в ИЦиГ СО РАН Наталии Кудрявцевой.

По ее словам, первые шаги в этом направлении уже сделаны в ходе проведенных исследований. В частности, установлено, что первичное воздействие анксиолитиками и антидепрессантами c целью позитивного воздействия на состояние стресса более эффективно, чем прием иммуностимулирующих препаратов и витаминов.