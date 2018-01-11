НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Ученые доказали, что хронический социальный стресс вызывает изменения в работе многих нейрохимических систем мозга, что приводит к подавлению иммунитета и даже развитию злокачественных опухолей, сообщает в четверг пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН).
"Сейчас исследователи могут с уверенностью сказать, что хронический социальный стресс является мощным психопатогенным фактором. Он вызывает изменения в работе многих нейрохимических систем мозга, вплоть до изменений экспрессии генов. В результате формируется психоэмоциональное расстройство, которое длительно сохраняется, запуская целый каскад изменений в организме", — говорится в сообщении.
Так, у мышей, которых продолжительное время вводили в состояние социального стресса, отмечалось развитие смешанного тревожно-депрессивного расстройства, сопровождавшееся нарушениями в работе иммунной системы и даже стимуляцией процессов канцерогенеза (зарождения и развития опухолей).
По ее словам, первые шаги в этом направлении уже сделаны в ходе проведенных исследований. В частности, установлено, что первичное воздействие анксиолитиками и антидепрессантами c целью позитивного воздействия на состояние стресса более эффективно, чем прием иммуностимулирующих препаратов и витаминов.