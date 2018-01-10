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РИА Наука
РИА Наука

Медик рассказал, чем опасен чрезмерный "рост" космонавтов на орбите

15:0910.01.2018
13220
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАстронавт ДжАКСА Норишиге Канаи, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и астронавт НАСА Скотт Тингл перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с космодрома Байконур. 17 декабря 2017Астронавт ДжАКСА Норишиге Канаи, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и астронавт НАСА Скотт Тингл перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с космодрома Байконур. 17 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Максимальный зафиксированный "рост" астронавтов на орбите составлял за всю историю космонавтики порядка шести сантиметров, однако сейчас на МКС используются специальные средства, позволяющие избежать чрезмерного роста, так как это может привести к неудобствам или даже травмам при посадке, рассказал РИА Новости научный сотрудник Института медико-биологических проблем, врач авиационно-космической медицины Илья Рукавишников.

Астронавт Норишиге Канаи (слева). Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Японский космонавт извинился за фейк о том, что вырос на 9 см
Ранее японский астронавт Норишиге Канаи сообщил в своем микроблоге в Twitter, что за три недели пребывания на станции "вырос" на 9 сантиметров. Позднее он извинился за "фейковую новость" и рассказал, что ошибся в измерениях, а подрос всего на два сантиметра.

"Космонавты летают в так называемых ложементах "Казбек" — средства, которые индивидуально изготавливаются под каждого космонавта. Они допускают небольшие зазоры в подголовнике при полностью закрепленном в скафандре космонавте. Если рост изменился, если не противодействовать этому, если не проводить какие-то профилактические мероприятия, то космонавт может не уместиться в этот самый "Казбек". А это чревато тем, что при посадке или приложении перегрузок, которые воздействуют на спускаемый аппарат на этапах приземления, возможны травмы", — сказал Рукавишников.

При этом, по словам космического врача, все подобные изменения в организме космонавтов на орбите тщательно отслеживаются на Земле, если какие-то значения вызывают вопросы, то результаты перепроверяются. А если увеличение роста будет мешать размещению космонавта в ложементе, ему рекомендуют профилактические процедуры.

Астронавт Норишиге Канаи. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Врач объяснил, почему люди могут расти в космосе
Российские космонавты используют тренажер для бега с притягом на дорожке и уникальный костюм аксиальной (вдоль оси — ред.) нагрузки "Пингвин", внутри которого расположены резиновые упругие тяжи, которые фиксируются от одной части тела к другой, создавая вертикальную нагрузку. У коллег наших космонавтов такого костюма нет, но, как утверждает Рукавишников, "в рамках международного взаимодействия всегда можно договориться о какой-то взаимопомощи, мы всегда готовы помочь".

Космический рост в кровати на Земле

По словам Рукавишникова, в невесомости снимается вертикальная гравитационная нагрузка, происходит аксиальная разгрузка, а также падает тонус мышц, в том числе спинных, которые отвечают за поддержание позы. Уплощение естественной кривизны позвоночника и увеличение межпозвоночных дисков как раз и приводит к изменению роста.

"У человека на Земле даже в течение сна может быть увеличение от 0,5 до, в ряде случаев, 1,5 сантиметров. Человек переходит в горизонтальное положение и снимается аксиальная нагрузка", — добавил научный сотрудник ИМБП.

Он объяснил, что радикальное изменение роста космонавтов связано как раз с продолжительностью полета. Большинство современных экспедиций на МКС длятся порядка шести месяцев.

Возьмут ли меня в космонавты?
© Инфографика
Возьмут ли меня в космонавты?
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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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x11k68
Ну всё! Один соврал, сейчас медики, потом эксперты с заключениями начнут переливать новость из пустого в порожнее.
15:30
10.01.2018
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