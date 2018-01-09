Запуск ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал со спутником «Zuma» в США. 7 января 2018

Запуск ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал со спутником «Zuma» в США. 7 января 2018

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Компания SpaceX утверждает, что ракета-носитель Falcon 9, выводившая на орбиту спутник в рамках секретной миссии Zuma, работала в штатном режиме, расследование обстоятельств произошедшей в дальнейшем потери аппарата продолжается, заявила президент компании Гвинет Шоууэлл.

Ранее в понедельник СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что секретный аппарат не смог отделиться от второй ступени ракеты-носителя в ходе запуска в воскресенье и был потерян.

"После изучения всех имеющихся сейчас данных, (мы утверждаем, что) Falcon 9 выполнила все в воскресенье вечером корректно. Если мы или кто-либо другой на основании дальнейших изысканий обнаружит, что было иначе, мы сообщим об этом незамедлительно", — говорится в заявлении главы компании, которое приводит отраслевое сетевое издание Spaceref.

По словам Шоууэлл, сообщения об обратном — "полная неправда", однако от дальнейших комментариев она отказалась, сославшись на секретность миссии.

Пентагон в свою очередь также заявил РИА Новости, что не может комментировать инцидент в связи с секретностью миссии.

Аппарат, предназначение которого засекречено, был создан компанией Northrop Grumman Corp. по заказу правительства США. Согласно данным СМИ, его стоимость составляет несколько миллиардов долларов. Northrop Grumman Corp. также была ответственна за выбор оператора запуска и заключила контракт со SpaceX.

Как сообщила в связи с инцидентом президент SpaceX, "поскольку пока нет данных, свидетельствующих, что необходимо внесение изменений в дизайн и работу (ракеты-носителя) или другие изменения, мы не предвидим изменений в график предстоящих запусков".

По ее словам, позднее на этой неделе состоятся огневые испытания новейшей Falcon Heavy, а через три недели должен состояться коммерческий старт Falcon 9 для компании SES и правительства Люксембурга.

Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал вечером в минувшее воскресенье. После штатного отделения первая ступень успешно вернулась на Землю, после чего трансляция старта традиционно для секретных миссий завершилась.