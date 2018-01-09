ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Компания SpaceX утверждает, что ракета-носитель Falcon 9, выводившая на орбиту спутник в рамках секретной миссии Zuma, работала в штатном режиме, расследование обстоятельств произошедшей в дальнейшем потери аппарата продолжается, заявила президент компании Гвинет Шоууэлл.
Ранее в понедельник СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что секретный аппарат не смог отделиться от второй ступени ракеты-носителя в ходе запуска в воскресенье и был потерян.
"После изучения всех имеющихся сейчас данных, (мы утверждаем, что) Falcon 9 выполнила все в воскресенье вечером корректно. Если мы или кто-либо другой на основании дальнейших изысканий обнаружит, что было иначе, мы сообщим об этом незамедлительно", — говорится в заявлении главы компании, которое приводит отраслевое сетевое издание Spaceref.
По словам Шоууэлл, сообщения об обратном — "полная неправда", однако от дальнейших комментариев она отказалась, сославшись на секретность миссии.
Пентагон в свою очередь также заявил РИА Новости, что не может комментировать инцидент в связи с секретностью миссии.
Как сообщила в связи с инцидентом президент SpaceX, "поскольку пока нет данных, свидетельствующих, что необходимо внесение изменений в дизайн и работу (ракеты-носителя) или другие изменения, мы не предвидим изменений в график предстоящих запусков".
По ее словам, позднее на этой неделе состоятся огневые испытания новейшей Falcon Heavy, а через три недели должен состояться коммерческий старт Falcon 9 для компании SES и правительства Люксембурга.
Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал вечером в минувшее воскресенье. После штатного отделения первая ступень успешно вернулась на Землю, после чего трансляция старта традиционно для секретных миссий завершилась.