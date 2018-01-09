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РИА Наука
РИА Наука

Генетики раскрыли родословную первых викингов Скандинавии

22:0009.01.2018
(обновлено: 22:03 09.01.2018)
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© Фото : предоставлено мэрией КатойрыПраздник викингов в Катойре, ИспанияПраздник викингов в Катойре, Испания
© Фото : предоставлено мэрией Катойры

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Ученые расшифровали ДНК древнейших викингов и выяснили, что они являются потомками двух групп людей – выходцев из Центральной Европы и жителей севера современной России и Прибалтики, мигрировавшими в Скандинавию примерно 10 тысяч лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Biology.

Праздник викингов в Катойре, Испания
© Фото : предоставлено мэрией Катойры
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"Мы обнаружили, что уже 10 тысяч лет назад, когда Скандинавия только освободилась от льда, на ее территорию проникло сразу две группы мигрантов. Эти миграции многократно повторялись впоследствии – в конце каменного века, в начале бронзового века и уже после появления цивилизации. Современные скандинавы не имеют почти ничего общего с первыми жителями полуострова", — заявил Маттиас Якобсон (Mattias Jacobson) из университета Упсалы (Швеция).

Как сегодня считают ученые, первые современные люди проникли на территорию Европы около 45-40 тысяч лет назад, путешествуя несколькими путями – через Балканы, острова Средиземного моря и двигаясь по берегам Африки в сторону Испании. Следы этих первых людей в виде артефактов ориньякской и граветтской культур, сохранившихся в пещерах южной Франции и северной Италии, помогли ученым выяснить, как выглядели эти люди и найти намеки на то, почему они "победили" неандертальцев в конкурентной борьбе.

Первые жители Европы, чьи следы почти полностью исчезли из ДНК современных европейцев, заселили далеко не весь субконтинент – почти все его северные районы, в том числе Британия, север России и Скандинавия, до относительно недавнего времени были покрыты льдами и не были пригодны для жизни людей. Только 17-15 тысяч лет назад, когда льды отступили в последний раз, север стал доступным для первых его обитателей.

Якобсон и его коллеги расшифровали ДНК предположительно первых жителей Скандинавии, чьи останки были захоронены на западном побережье Норвегии, на острове Готланд в Балтийском море и в заповеднике Стура-Карлсё примерно 6-9 тысяч лет назад.

Белка сидит на заборе в Штутгарте, Германия
© AFP 2017 / Marijan Murat/dpa
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Благодаря низким температурам и вечной мерзлоте, обрывки ДНК сохранились в их костях необычно хорошо, что помогло ученым восстановить геномы их обладателей почти с той же точностью, которая доступна для генетического материала современных людей.

В результате этого палеогенетики считали не только "женскую" митохондриальную ДНК и "мужскую" Y-хромосому, но и нашли около 10 тысяч мелких мутаций в остальной части их генома. Это позволило очень точно вычислить возраст останков, раскрыть их родословную и найти их современных родичей.

Результаты их анализа крайне удивили ученых – оказалось, что жители западной части современной Норвегии были гораздо ближе по устройству своей ДНК к древним обитателям севера России и Прибалтики, чем к своим соседям, жившим в южной части Скандинавии. Их геномы, в свою очередь, были похожи на генетический материал охотников-собирателей, живших в то время в Германии и в других регионах Центральной Европы.

Как предполагают ученые, это объясняется тем, что в Скандинавии в то время жило две обособленных популяции древних "викингов", одна из которых проникла в регион с юга, двигаясь через Данию и прилежащие к ней острова, а вторая – с востока, перемещаясь вдоль побережья Норвегии. Что интересно, эти первые жители полуострова, по словам Якобсона и его коллег, были крайне непохожи друг на друга.

Дорога гигантов в Ольстере в Северной Ирландии
© Fotolia / GigiPeis
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Южане обладали типичной "европейской" внешностью того времени – у них были голубые глаза и темная кожа, а северные "викинги" отличались светлой кожей и разнообразной окраской глаз и волос. Эти различия хорошо сочетаются с археологическими и палеохимическими данными, говорящими о том, что эти люди питались разной пищей и изготавливали совершенно непохожие друг на друга орудия труда.

Следы ДНК и той и другой группы людей сохранились в геномах более поздних жителей Скандинавии, а также современных ее обитателей. Это говорит о том, что они не были изолированы друг от друга и периодически вступали в контакты, обмениваясь ДНК. Как предполагают ученые, подобный обмен помог их общим потомкам приспособиться к жизни на суровом севере Европы и сохранить высокий уровень генетического разнообразия, который не наблюдается в других регионах субконтинента.

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РИА Наука
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Арт Самбек
Это были Украинцы?! Как утверждает их новоиспеченные историки-
Они ведь самый древний народ и предки всех на земле!
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Владимир Гребцов
Вот они кто - генетические хищники, породившие романо-германо-англо-саксонскую цивилизацию! ((
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