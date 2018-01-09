В Финляндии разработают спрей для лечения игромании

ХЕЛЬСИНКИ, 9 янв — РИА Новости. Быстродействующий назальный спрей для борьбы с игроманией разрабатывают ученые Национального института здоровья и благосостояния Финляндии, более 30 человек уже прошли первоначальную апробацию лекарства, сейчас идёт набор групп для повторного тестирования, сообщает организация на своём сайте.

Это не первая попытка финских ученых разработать лекарство от игромании. Ранее они пытались лечить зависимость таблетками, но ввиду долгого начала действия препарата было решено исследовать новую форму.

"Геймеры очень импульсивны. Желание приходит внезапно. Вы возьмёте планшет, выпьете таблетку и начнете играть. Пройдет час пока вещество начнет действовать. Вот почему мы решили попробовать назальный спрей. Предполагается, что он начнёт действовать быстро. В уже прошедших исследованиях он начинал действовать в течение минут", — рассказал профессор Национального института здоровья и благосостояния Ханну Алхо в интервью телерадиокомпании YLE.

Исследования проводятся совместно с Университетом Турку. В данный момент идет набор добровольцев для второго этапа апробации лекарства, отмечается на сайте. Предполагается, что он начнётся в середине января 2018 года и продлится один год.

Используемый в препарате налоксон блокирует выработку "гормона удовольствия", сейчас он применяется для лечения наркомании, входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поясняют в институте.

Азартные игры, лотереи, казино, игровые автоматы на территории Финляндии разрешены, но на 100% монополизированы государством. Вся прибыль от таких игр идет в государственный бюджет на социальные программы, здравоохранение и благотворительные нужды. Данный бизнес ведёт в стране единственная, полностью государственная компания — Вейккаус, сообщается на ее сайте.