РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли в Австралии птиц с крыльями темнее ночи

19:0009.01.2018
3107952
© Ed ScholesСамец и самка чудной райской птицыСамец и самка чудной райской птицы
© Ed Scholes

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Некоторые виды райских птиц обладают уникальным "нанотехнологичным" оперением, которое поглощает 99,95% света и выглядит более черным, чем любой другой природный темный материал на Земле, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Ученые раскрыли секрет золотой окраски жуков-скарабеев
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Физики: жуки-скарабеи помогут ускорить интернет в несколько раз
"Вертикальные бородочки и крючки на черных перьях райских птиц выстроены таким образом, что они создают очень глубокие и искривленные полости, откуда свет не может выбраться. Что интересно, подобные перья присутствуют только рядом с яркими пятнами других цветов. Это говорит о том, что самцы райских птиц используют их для привлечения внимания самок – "угольный" черный обманывает их глаза и делает эти цветные пятна блестящими и яркими", — пишут Ричард Прум (Richard Prum) из Йельского университета и его коллеги.

В последние годы ученые активно создают и изучают свойства так называемых метаматериалов – искусственных структур из множества отдельных кусочков или наночастиц, способных необычным образом взаимодействовать со светом или другими формами электромагнитного излучения.

Метаматериалы, как сегодня считают физики, станут основой сверхбыстрых световых компьютеров будущего и других футуристичных гаджетов.
Строго говоря, метаматериалы не являются изобретением человека – похожие на них кристаллы и структуры встречаются на крыльях многих бабочек "металлической" окраски, на панцирях многих других насекомых, крыльях птиц и даже в знаменитых синих складках на мордах павианов-мандрилов.

Прум и его коллеги добавили в число подобных "нанотехнологичных" живых существ сразу несколько видов райских птиц, обитающих в лесах Австралии и Новой Гвинеи, изучив структуру и физические свойства их оперения.

Самец пантерного хамелеона с Мадагаскара
© Фото : Michel Milinkovitch
Ученые: камуфляж хамелеонов построен на базе фотонных нанотехнологий

Как правило, в популяциях этих птиц самцов гораздо больше, чем самок, что вынуждает их постоянно конкурировать за внимание представительниц слабого пола. Ключевую роль в этих ухаживаниях играют их перья, складывающиеся в очень красивые узоры в то время, когда ухажер исполняет свой танец перед своей будущей избранницей. 

Изучая черные перья этих птиц, окружающие эти яркие пятна, ученые обратили внимание на то, что они не бледнеют и не становятся серебряными или серыми при отделении от всего остального оперения, ка это происходит с перьевым покровом обычных ворон, их австралийских "кузин" и многих других птиц.

© McCoy et al./Nature Communications 2018Черное перо птицы из рода врановых (слева), и райской птицы (справа)
© McCoy et al./Nature Communications 2018
Черное перо птицы из рода врановых (слева), и райской птицы (справа)

Заинтересовавшись этой аномалией, ученые просветили перья при помощи сканирующего электронного микроскопа и ускорителя частиц, пытаясь понять, присутствует ли некий аналог метаматериалов внутри них, а также измерив их отражательную способность.

К большому удивлению ученых, перья райских птиц могут посоперничать в способности поглощать свет с самыми черными искусственными материалами, которые были созданы в последние годы из нанотрубок и прочих наночастиц для покрытия светочувствительных матриц телескопов, камер и камуфляжных систем. По текущим оценкам Прума и его коллег, перья райских птиц поглощают примерно 99,95% света, что чуть меньше, чем у Vantablack (99,965%), самого черного материала на Земле.

Фрагменты “умного стекла” из наночастиц, поглощающего (слева) и пропускающего (справа) свет и тепло
© Фото : Anna Llordés, Lawrence Berkeley National Lab.
Физики создали окна, способные избирательно поглощать тепло и свет

Подобный природный наноматериал работает благодаря тому, что бородочки и крючки в перьях райских птиц имеют необычную форму, похожую на высушенные дубовые листья, и наклонены по отношению к бородкам, "ветвям" пера, под определенным углом. В результате этого внутри пера возникают особые области пустоты, куда свет может проникнуть, но не может выбраться.

Что интересно, эволюция в данном случае решила "сэкономить" и сделала лишь верхнюю часть перьев райских птиц абсолютно черной. Если срезать кончики их бородок и удалить крючки и бородочки особой формы, то перо потеряет свой угольно черный цвет и станет еще более бесцветным, чем обычные черные перья.

Как полагают ученые, копии подобных структур могут стать достойными конкурентами для уже существующих "абсолютно черных" наноматериалов, что может уменьшить их стоимость и расширить их применение в быту и промышленности.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Юлияlz16
lz16, нет, это птица. черная самец, цветная самка. наберите в гугле "чудная райская птица"
20:23
09.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Тарас Рязанцевlz16
lz16, это Пак-ман, афроамериканец. Отжимает трубу, кошелек и ключи от тачки у бедной птички. :)
20:41
09.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена